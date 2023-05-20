https://ria.ru/20230520/gaubitsa-1873065121.html
В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С"
В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С" - РИА Новости, 20.05.2023
В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С"
"Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ведет работы по модернизации самоходной гаубицы "Пат-С" калибра 152-мм на... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:41
2023-05-20T03:41
2023-05-20T09:17
россия
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
безопасность
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ведет работы по модернизации самоходной гаубицы "Пат-С" калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в холдинге.2С18 "Пат-С" - опытная 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец."Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122-мм.
https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html
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россия, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность
Россия, Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех, Безопасность
В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С"
"Курганмашзавод" сообщил о работе над модернизацией самоходной гаубицы "Пат-С"
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ведет работы по модернизации самоходной гаубицы "Пат-С" калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в холдинге.
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"Проводится модернизация самоходных артиллерийских установок на базе доработанного шасси БМП-3. Эти машины, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа "Вена") и 152-мм орудием, способны значительно повысить эффективность мотострелковых подразделений", - сказали в компании.
2С18 "Пат-С" - опытная 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец.
"Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122-мм.
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