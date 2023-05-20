https://ria.ru/20230520/gaubitsa-1873065121.html

В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С"

В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С" - РИА Новости, 20.05.2023

В России возродят проект плавающей самоходной гаубицы "Пат-С"

"Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ведет работы по модернизации самоходной гаубицы "Пат-С" калибра 152-мм на... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:41

2023-05-20T03:41

2023-05-20T09:17

россия

высокоточные комплексы

бмп-3

ростех

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873079007_0:274:2966:1942_1920x0_80_0_0_deaa91af2840b2a5cc8278520a8694b3.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") ведет работы по модернизации самоходной гаубицы "Пат-С" калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщили РИА Новости в холдинге.2С18 "Пат-С" - опытная 152-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная в 1980-е годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец."Пат-С" - первая в мире крупнокалиберная гаубица, способная преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. Также плавает стоящая на вооружении САУ 2С1 "Гвоздика", однако она относится к средним калибрам – 122-мм.

https://ria.ru/20230421/stepashka-1866870917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность