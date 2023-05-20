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Моди открыл скульптуру Махатмы Ганди, подаренную Хиросиме - РИА Новости, 20.05.2023
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07:20 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/gandi-1873070886.html
Моди открыл скульптуру Махатмы Ганди, подаренную Хиросиме
Моди открыл скульптуру Махатмы Ганди, подаренную Хиросиме - РИА Новости, 20.05.2023
Моди открыл скульптуру Махатмы Ганди, подаренную Хиросиме
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, участвующий в качестве особого гостя в мероприятиях саммита G7 в Хиросиме, открыл утром в субботу на торжественной... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T07:20
2023-05-20T07:20
хиросима (префектура)
махатма ганди
нарендра моди
g7
индия
япония
в мире
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БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, участвующий в качестве особого гостя в мероприятиях саммита G7 в Хиросиме, открыл утром в субботу на торжественной церемонии в городе, подвергшемуся американской атомной бомбардировке в 1945 году, подаренную Индией бюстовую скульптуру Махатмы Ганди. Об этом премьер-министр написал в своем аккаунте в Twitter. "Открыл бюст Махатмы Ганди. Этот бюст в Хиросиме несет очень важное сообщение. Гандианские идеалы мира и гармонии звучат во всем мире и придают силы миллионам людей", - написал Нарендра Моди. Бюстовая скульптура Ганди высотой в один метр 6 сантиметров установлена на постаменте в парке в непосредственной близости от всемирно известного "Атомного купола", части Мемориала мира, расположенного вблизи эпицентра атомного взрыва 1945 года. В церемонии открытия бюста участвовали специальный советник премьер-министра Японии и депутат парламента Накатани Гэн, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и другие официальные лица города, а также члены японского парламента от Хиросимы и представители индийской диаспоры в Японии.
https://ria.ru/20230520/khirosima-1873070544.html
https://ria.ru/20230520/sammit-1873069690.html
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хиросима (префектура), махатма ганди, нарендра моди, g7, индия, япония, в мире
Хиросима (префектура), Махатма Ганди, Нарендра Моди, G7, Индия, Япония, В мире
Моди открыл скульптуру Махатмы Ганди, подаренную Хиросиме

Премьер Индии Моди на церемонии открыл подаренную Хиросиме скульптуру Махатмы Ганди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, участвующий в качестве особого гостя в мероприятиях саммита G7 в Хиросиме, открыл утром в субботу на торжественной церемонии в городе, подвергшемуся американской атомной бомбардировке в 1945 году, подаренную Индией бюстовую скульптуру Махатмы Ганди.
Об этом премьер-министр написал в своем аккаунте в Twitter.
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"Открыл бюст Махатмы Ганди. Этот бюст в Хиросиме несет очень важное сообщение. Гандианские идеалы мира и гармонии звучат во всем мире и придают силы миллионам людей", - написал Нарендра Моди.
Бюстовая скульптура Ганди высотой в один метр 6 сантиметров установлена на постаменте в парке в непосредственной близости от всемирно известного "Атомного купола", части Мемориала мира, расположенного вблизи эпицентра атомного взрыва 1945 года.
В церемонии открытия бюста участвовали специальный советник премьер-министра Японии и депутат парламента Накатани Гэн, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и другие официальные лица города, а также члены японского парламента от Хиросимы и представители индийской диаспоры в Японии.
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Хиросима (префектура)Махатма ГандиНарендра МодиG7ИндияЯпонияВ мире
 
 
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