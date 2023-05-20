Встреча лидеров G7 в 2024 году пройдет в итальянской Апулии
Премьер Италии Мелони объявила, что встреча лидеров G7 в 2024 году пройдет в Апулии
© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7, Хиросима
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7, Хиросима. Архивное фото
РИМ, 20 мая – РИА Новости. Встреча лидеров "большой семерки" в 2024 году, когда председательство в формате перейдет Италии, пройдёт в июне в южной области Апулия, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
"Я смогла представить наши идеи по следующему году. Я объявила, что саммит пройдет в середине июня. Мы ожидаем определения даты европейских выборов кажется, они пройдут 9-10 июня, мы сможем провести G7 сразу после", - заявила она на пресс-конференции перед возвращением с саммита G7 в японской Хиросиме.
"Местом проведения будет Апулия. На встрече, где центральной темой будет мировой Юг, мы привезем лидеров на юг Италии", - заявила Мелони, пресс-конференцию которой показывал Youtube-канал правительственного Дворца Киджи.
Приоритетами итальянского председательства в "семерке", добавила премьер, станут поддержка Украины, энергетическая и экономическая безопасность, миграция и внимание к Африке. "По этому поводу имела место умышленная забывчивость в последние годы. Мы считаем, что Европа... должна нарастить присутствие и сотрудничество с Африкой", - сказала Мелони.
По ее словам, выбор Апулии связан с ее символическим значением, связанным с ее географическим положением, и ее ролью моста между Западом и Востоком, которую она играла на протяжении многих веков. Мелони упомянула, что в 2018 году папа римский Франциск выбрал столицу Апулии Бари для проведения встречи с главами Восточных церквей. Апулия, добавила премьер Италии, поможет преодолеть противопоставление Запада и всего остального мира.