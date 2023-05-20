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Международное сообщество не примет "западные правила", заявил МИД Китая - РИА Новости, 20.05.2023
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17:46 20.05.2023 (обновлено: 17:48 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/g7-1873140891.html
Международное сообщество не примет "западные правила", заявил МИД Китая
Международное сообщество не примет "западные правила", заявил МИД Китая - РИА Новости, 20.05.2023
Международное сообщество не примет "западные правила", заявил МИД Китая
Международное сообщество не примет правила, которые обслуживают корыстные цели США и маленькой группы стран, говорится в заявлении, опубликованном на... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T17:46
2023-05-20T17:48
в мире
китай
g7
сша
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Международное сообщество не примет правила, которые обслуживают корыстные цели США и маленькой группы стран, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу. В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. "Международное сообщество не приемлет "западных правил", которые руководствуются идеологическими и ценностными линиями, в которых господствует "Большая семерка", и тем более не примут правила, согласно которым надо служить личным интересам маленькой группы стран и (принципу) "Америка прежде всего", - говорится в тексте. В заявлении подчеркивается, что эпоха, когда несколько развитых стран Запада, руководствуясь собственными желаниями, вмешивались во внутренние дела других стран и "прибрали к рукам" весь мир, "ушла навсегда". Внешнеполитическое ведомство КНР отмечает, что "Большой семерке" следует "переосмыслить свои действия и изменить курс". В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872782722.html
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в мире, китай, g7, сша
В мире, Китай, G7, США
Международное сообщество не примет "западные правила", заявил МИД Китая

МИД Китая: международное сообщество не примет правила, обслуживающие корыстные цели G7

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Международное сообщество не примет правила, которые обслуживают корыстные цели США и маленькой группы стран, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в субботу.
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая.
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"Международное сообщество не приемлет "западных правил", которые руководствуются идеологическими и ценностными линиями, в которых господствует "Большая семерка", и тем более не примут правила, согласно которым надо служить личным интересам маленькой группы стран и (принципу) "Америка прежде всего", - говорится в тексте.
В заявлении подчеркивается, что эпоха, когда несколько развитых стран Запада, руководствуясь собственными желаниями, вмешивались во внутренние дела других стран и "прибрали к рукам" весь мир, "ушла навсегда". Внешнеполитическое ведомство КНР отмечает, что "Большой семерке" следует "переосмыслить свои действия и изменить курс".
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
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