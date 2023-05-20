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Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 20.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 20.05.2023 (обновлено: 21:07 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/g7-1873087213.html
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной
Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:42
2023-05-20T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
китай
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной. Страны "Большой семерки" также призвали Китай поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
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в мире, украина, g7, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Китай
Страны G7 призвали Китай повлиять на действия России в ситуации с Украиной

Страны G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной

© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время рабочего обеда в рамках саммита в Хиросиме
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая – РИА Новости. Лидеры стран G7 в итоговом коммюнике призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной.
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"Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины", - говорится в тексте.
Страны "Большой семерки" также призвали Китай поддержать "справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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