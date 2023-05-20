https://ria.ru/20230520/flag-1873169796.html

Опубликованы кадры водружения флага России над освобожденным Артемовском

Опубликованы кадры водружения флага России над освобожденным Артемовском - РИА Новости, 20.05.2023

Опубликованы кадры водружения флага России над освобожденным Артемовском

Пресс-служба основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина показала кадры водружения российского флага над освобожденным Артемовском. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:06

2023-05-20T22:06

2023-05-20T22:32

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

евгений пригожин

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Пресс-служба основателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина показала кадры водружения российского флага над освобожденным Артемовском.На видео запечатлено, как бойцы несут флаги России и "Группы Вагнера" и устанавливают их на крыши разрушенных в боях многоэтажных домов. На кадрах также заметна панорама города. Кроме того, в видео показали карту Артемовска, на которой отмечены шесть точек с флагами "Вагнера".Ранее сегодня Пригожин сообщил об установлении полного контроля над городом. Он поблагодарил российский народ, поддерживавший бойцов, отдельно упомянув генералов Сергея Суровикина и Михаила Мизинцева, которые "дали возможность провести эту тяжелую операцию". Пригожин также отметил, что с 25 мая "Вагнер" начнет выводить свои подразделения из Артемовска на отдых и переподготовку. Бойцы группы также будут создавать "необходимые рубежи обороны". Контроль над населенным пунктом передадут Министерству обороны.Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него многие месяцы шли ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230520/artemovsk-1873162758.html

россия

артемовск

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россия, артемовск, евгений пригожин