https://ria.ru/20230520/fbr-1873060198.html

СМИ: ФБР допустило много нарушений, собирая данные об участниках протестов

СМИ: ФБР допустило много нарушений, собирая данные об участниках протестов - РИА Новости, 20.05.2023

СМИ: ФБР допустило много нарушений, собирая данные об участниках протестов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США за последние годы многократно злоупотребляло использованием базы данных цифрового наблюдения для поиска информации об... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T01:41

2023-05-20T01:41

2023-05-20T01:41

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США за последние годы многократно злоупотребляло использованием базы данных цифрового наблюдения для поиска информации об американцах, в том числе участниках протестов, пишет в пятницу газета Washington Post. Согласно ее данным, речь идет примерно о 278 тысячах случаев нарушений такого рода. В базу данных цифрового наблюдения поступает информация, добытая в результате перехвата электронных сообщений и разведдеятельности американских спецслужб. К ней могут обращаться ФБР и Агентство национальной безопасности США для получения данных, имеющих отношение к иностранной разведке, либо в следственных целях. По информации газеты, сотрудники ФБР пытались обнаружить в базе данных сведения о лицах, причастных к штурму Капитолия в 2021 году. Кроме того, база использовалась для поиска данных о лицах, которые были задержаны во время протестов чернокожих в США за прошедшие годы, а также о 19 тысячах доноров одного из кандидатов в конгресс. В соответствии с решением столичного суда, рассматривающего дела по надзору за работой федеральных спецслужб, ведомство использовало базу ненадлежащим образом, поскольку при обращении к ней у ФБР не было достаточных оснований. В службе при этом заверили журналистов, что постановление суда уже учтено, и в работу ФБР внесены необходимые корректировки.

https://ria.ru/20230516/tramp-1872032372.html

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