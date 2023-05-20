https://ria.ru/20230520/f-16-1873162230.html

Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности

Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности - РИА Новости, 20.05.2023

Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Японии,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T20:38

2023-05-20T20:38

2023-05-20T22:44

в мире

украина

нато

f-16

владимир зеленский

андрей ермак

g7

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd2d4194e7bffac71e3c62b784013f9.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Японии, поблагодарив его за поддержку предоставления Киеву истребителей F-16."Мы говорили о коалиции истребителей, формуле мира президента Зеленского. Я поблагодарил Джейка за поддержку предоставления Украине F-16, а также за его эффективность и искренность в вопросах помощи Украине", - написал он в своем телеграм-канале.Как подчеркнул Ермак, за долгий период работы ему с Салливаном удалось решить немало важных вопросов, которые касаются обороноспособности и безопасности Украины. По слова руководителя офиса Зеленского, сейчас Киев много говорит о НАТО и гарантиях безопасности на пути в альянс. "Мы слышим позицию союзников, но доносим свое видение архитектуры безопасности, которую Украина сделает сильнее", - добавил Ермак.Позже руководитель офиса Зеленского заявил, что во время визита в Японию впервые с начала специальной военной операции на Украине провел встречу одновременно с Салливаном, советником по нацбезопасности премьера Великобритании Тимоти Барроу, дипломатическими советниками президента Франции Изабель Дюмон и Эммануэлем Бонном, а также с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером. Одним из обсуждаемых вопросов во время встречи стала украинская "формула мира". Кроме того, обсуждался вопрос вооружений. "Наша армия уже фактически достигла стандартов НАТО и впереди - авиация", - заявил Ермак.США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html

https://ria.ru/20230520/samolety-1873135692.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, f-16, владимир зеленский, андрей ермак, g7, сша, джейк салливан