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Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности - РИА Новости, 20.05.2023
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20:38 20.05.2023 (обновлено: 22:44 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/f-16-1873162230.html
Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности
Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности - РИА Новости, 20.05.2023
Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Японии,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T20:38
2023-05-20T22:44
в мире
украина
нато
f-16
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Японии, поблагодарив его за поддержку предоставления Киеву истребителей F-16."Мы говорили о коалиции истребителей, формуле мира президента Зеленского. Я поблагодарил Джейка за поддержку предоставления Украине F-16, а также за его эффективность и искренность в вопросах помощи Украине", - написал он в своем телеграм-канале.Как подчеркнул Ермак, за долгий период работы ему с Салливаном удалось решить немало важных вопросов, которые касаются обороноспособности и безопасности Украины. По слова руководителя офиса Зеленского, сейчас Киев много говорит о НАТО и гарантиях безопасности на пути в альянс. "Мы слышим позицию союзников, но доносим свое видение архитектуры безопасности, которую Украина сделает сильнее", - добавил Ермак.Позже руководитель офиса Зеленского заявил, что во время визита в Японию впервые с начала специальной военной операции на Украине провел встречу одновременно с Салливаном, советником по нацбезопасности премьера Великобритании Тимоти Барроу, дипломатическими советниками президента Франции Изабель Дюмон и Эммануэлем Бонном, а также с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером. Одним из обсуждаемых вопросов во время встречи стала украинская "формула мира". Кроме того, обсуждался вопрос вооружений. "Наша армия уже фактически достигла стандартов НАТО и впереди - авиация", - заявил Ермак.США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html
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в мире, украина, нато, f-16, владимир зеленский, андрей ермак, g7, сша, джейк салливан
В мире, Украина, НАТО, F-16, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, G7, США, Джейк Салливан
Глава офиса Зеленского встретился с советником Байдена по нацбезопасности

Ермак поблагодарил советника президента США по нацбезопасности Салливана за помощь с F-16

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Японии, поблагодарив его за поддержку предоставления Киеву истребителей F-16.
"Мы говорили о коалиции истребителей, формуле мира президента Зеленского. Я поблагодарил Джейка за поддержку предоставления Украине F-16, а также за его эффективность и искренность в вопросах помощи Украине", - написал он в своем телеграм-канале.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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Как подчеркнул Ермак, за долгий период работы ему с Салливаном удалось решить немало важных вопросов, которые касаются обороноспособности и безопасности Украины. По слова руководителя офиса Зеленского, сейчас Киев много говорит о НАТО и гарантиях безопасности на пути в альянс. "Мы слышим позицию союзников, но доносим свое видение архитектуры безопасности, которую Украина сделает сильнее", - добавил Ермак.
Позже руководитель офиса Зеленского заявил, что во время визита в Японию впервые с начала специальной военной операции на Украине провел встречу одновременно с Салливаном, советником по нацбезопасности премьера Великобритании Тимоти Барроу, дипломатическими советниками президента Франции Изабель Дюмон и Эммануэлем Бонном, а также с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером. Одним из обсуждаемых вопросов во время встречи стала украинская "формула мира". Кроме того, обсуждался вопрос вооружений. "Наша армия уже фактически достигла стандартов НАТО и впереди - авиация", - заявил Ермак.
США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, отмечал Салливан. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В США предупредили Зеленского о судьбе F-16, вступающих в бой в зоне СВО
Вчера, 17:10
 
В миреУкраинаНАТОF-16Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакG7СШАДжейк Салливан
 
 
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