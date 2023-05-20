Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16 - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 20.05.2023 (обновлено: 22:53 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/f-16-1873131124.html
Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16
Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16 - РИА Новости, 20.05.2023
Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16
Заявления Белого дома, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, это имитация правового поведения, заявила... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:40
2023-05-20T22:53
сша
украина
нато
f-16
g7
в мире
россия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Заявления Белого дома, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, это имитация правового поведения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда". "Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. &lt;...&gt; Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться любимым, а именно инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала", — сказала она. Как подчеркнула Захарова, все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против региона в целом, поскольку видно, как Вашингтон не щадит никого. "Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях", — заключила представитель МИД.Сегодня помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что США при поставках истребителей F-16 не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории. Штаты и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению пилотов из постсоветской республики на истребителях, в том числе F-16. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html
https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, нато, f-16, g7, в мире, россия, мария захарова, джейк салливан, джо байден
США, Украина, НАТО, F-16, G7, В мире, Россия, Мария Захарова, Джейк Салливан, Джо Байден
Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16

Захарова назвала заявления США по поставкам Киеву F-16 имитацией правового поведения

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Заявления Белого дома, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, это имитация правового поведения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".
"Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. <...> Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться любимым, а именно инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала", — сказала она.
Как подчеркнула Захарова, все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против региона в целом, поскольку видно, как Вашингтон не щадит никого.
"Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях", — заключила представитель МИД.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
В Белом доме назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением
Вчера, 04:34
Сегодня помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что США при поставках истребителей F-16 не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории.
Штаты и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению пилотов из постсоветской республики на истребителях, в том числе F-16.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Повели на убой". Американцы высказались о поставках F-16 Украине
17 мая, 02:00
 
СШАУкраинаНАТОF-16G7В миреРоссияМария ЗахароваДжейк СалливанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала