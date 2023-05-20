Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16
Захарова назвала заявления США по поставкам Киеву F-16 имитацией правового поведения
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Заявления Белого дома, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, это имитация правового поведения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".
"Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. <...> Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться любимым, а именно инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала", — сказала она.
Как подчеркнула Захарова, все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против региона в целом, поскольку видно, как Вашингтон не щадит никого.
"Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях", — заключила представитель МИД.
Сегодня помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что США при поставках истребителей F-16 не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории.
Штаты и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению пилотов из постсоветской республики на истребителях, в том числе F-16.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.