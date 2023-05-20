https://ria.ru/20230520/f-16-1873131124.html

Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16

Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16 - РИА Новости, 20.05.2023

Захарова прокомментировала заявления США по поставкам Киеву F-16

Заявления Белого дома, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, это имитация правового поведения, заявила... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:40

2023-05-20T16:40

2023-05-20T22:53

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Заявления Белого дома, что США не поддерживают удары по территории России при поставках Киеву истребителей F-16, это имитация правового поведения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда". "Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут, конечно, нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления. <...> Очевидно, что это попытка в очередной раз заняться любимым, а именно инициацией или подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом псевдогуманитарного начала", — сказала она. Как подчеркнула Захарова, все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против региона в целом, поскольку видно, как Вашингтон не щадит никого. "Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории, и народа Украины в своих целях", — заключила представитель МИД.Сегодня помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что США при поставках истребителей F-16 не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории. Штаты и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве. Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддержит меры союзников по обучению пилотов из постсоветской республики на истребителях, в том числе F-16. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html

https://ria.ru/20230517/uboy-1872283173.html

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