В Белом доме назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением
Белый дом: F-16 сейчас не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений
Истребители ВВС США F-16. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта, заявил на пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"Наш подход к предоставлению вооружений, материалов, обучению украинцев отвечал потребностям конфликта. Во время первой фазы, когда российские войска обрушились на Киев, главное, в чем они (украинцы - ред.) нуждались, были "стингеры" и "джавелины". Мы предоставили их. Во вторую фазу, когда было больше боев в Донбассе, нужна была артиллерия и 155-миллиметровые снаряды. По мере того, как противостояние развивалось, развивались и возможности, которые мы предоставляли Украине", - сказал Салливан.
Он указал, что для контрнаступления Украины США поставляли танки, РСЗО HIMARS, БМП "Бредли", снаряды для артиллерии.
"F-16 не являются частью этого набора. И президент дал понять, что для целей этого контрнаступления потенциал F-16 в сравнении с другими с остальным не был во главе списка", - подчеркнул он.
Однако теперь, по словам Салливана, "пора посмотреть в будущее и сказать, что Украине понадобится в качестве военной силы в будущем".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".