https://ria.ru/20230520/f-16-1873066753.html

В Белом доме назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением

В Белом доме назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением - РИА Новости, 20.05.2023

В Белом доме назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением

F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта, заявил на пресс-конференции советник президента США по национальной... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T04:34

2023-05-20T04:34

2023-05-20T04:35

джейк салливан

нато

f-16

украина

россия

сша

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта, заявил на пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он указал, что для контрнаступления Украины США поставляли танки, РСЗО HIMARS, БМП "Бредли", снаряды для артиллерии. "F-16 не являются частью этого набора. И президент дал понять, что для целей этого контрнаступления потенциал F-16 в сравнении с другими с остальным не был во главе списка", - подчеркнул он. Однако теперь, по словам Салливана, "пора посмотреть в будущее и сказать, что Украине понадобится в качестве военной силы в будущем". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230520/piloty-1873066068.html

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сша

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джейк салливан, нато, f-16, украина, россия, сша, сергей лавров