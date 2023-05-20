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США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории - РИА Новости, 20.05.2023
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04:12 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/f-16-1873065824.html
США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории
США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории - РИА Новости, 20.05.2023
США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории
США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:12
2023-05-20T04:12
сша
киев
джейк салливан
g7
f-16
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Салливана также спросили, какие гарантии Киев дал Вашингтону, что он не будет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории. "Все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому США не поощряют удары по российской территории. Это будет касаться и предоставления F-16 любой страной. Украина последовательно заявляла, что готова следовать данным требованиям", - ответил представитель Белого дома.
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сша, киев, джейк салливан, g7, f-16, украина, в мире
США, Киев, Джейк Салливан, G7, F-16, Украина, В мире
США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории

Салливан: США поставят F-16 Киеву с требованием не наносить удары по российской территории

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Буквально вчера президент (США Джо) Байден проинформировал своих коллег по G7 о том, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов пилотированию истребителей четвертого поколения, что включает F-16", - сказал Салливан в ходе спецбрифинга.
Салливана также спросили, какие гарантии Киев дал Вашингтону, что он не будет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.
"Все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому США не поощряют удары по российской территории. Это будет касаться и предоставления F-16 любой страной. Украина последовательно заявляла, что готова следовать данным требованиям", - ответил представитель Белого дома.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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СШАКиевДжейк СалливанG7F-16УкраинаВ мире
 
 
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