https://ria.ru/20230520/f-16-1873065824.html

США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории

США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории - РИА Новости, 20.05.2023

США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории

США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T04:12

2023-05-20T04:12

2023-05-20T04:12

сша

киев

джейк салливан

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украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Салливана также спросили, какие гарантии Киев дал Вашингтону, что он не будет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории. "Все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому США не поощряют удары по российской территории. Это будет касаться и предоставления F-16 любой страной. Украина последовательно заявляла, что готова следовать данным требованиям", - ответил представитель Белого дома.

https://ria.ru/20230520/f-16-1873065026.html

сша

киев

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сша, киев, джейк салливан, g7, f-16, украина, в мире