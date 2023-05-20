США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории
Салливан: США поставят F-16 Киеву с требованием не наносить удары по российской территории
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
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"Буквально вчера президент (США Джо) Байден проинформировал своих коллег по G7 о том, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов пилотированию истребителей четвертого поколения, что включает F-16", - сказал Салливан в ходе спецбрифинга.
Салливана также спросили, какие гарантии Киев дал Вашингтону, что он не будет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.
"Все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому США не поощряют удары по российской территории. Это будет касаться и предоставления F-16 любой страной. Украина последовательно заявляла, что готова следовать данным требованиям", - ответил представитель Белого дома.