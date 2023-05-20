https://ria.ru/20230520/f-16-1873065026.html

США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву

США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву - РИА Новости, 20.05.2023

США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву

США и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил на брифинге советник американского президента по... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:38

2023-05-20T03:38

2023-05-20T10:14

сша

украина

в мире

джейк салливан

нато

сергей лавров

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. США и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан добавил, что сейчас страны "Семерки" перешли к обсуждению укрепления ВВС постсоветской республики "в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины".Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230519/f-16-1873025749.html

сша

украина

россия

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сша, украина, в мире, джейк салливан, нато, сергей лавров, джо байден, россия, g7, f-16