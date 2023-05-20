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США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву - РИА Новости, 20.05.2023
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03:38 20.05.2023 (обновлено: 10:14 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/f-16-1873065026.html
США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву
США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву - РИА Новости, 20.05.2023
США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву
США и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил на брифинге советник американского президента по... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:38
2023-05-20T10:14
сша
украина
в мире
джейк салливан
нато
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. США и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан добавил, что сейчас страны "Семерки" перешли к обсуждению укрепления ВВС постсоветской республики "в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины".Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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сша, украина, в мире, джейк салливан, нато, сергей лавров, джо байден, россия, g7, f-16
США, Украина, В мире, Джейк Салливан, НАТО, Сергей Лавров, Джо Байден, Россия, G7, F-16
США и союзники в ближайшие месяцы решат, кто и сколько F-16 передаст Киеву

Белый дом: вопрос о поставках Украине истребителей F-16 решится в ближайшие месяцы

© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Wally Santana
Истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. США и их союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве, заявил на брифинге советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«

"По мере того, как будет разворачиваться обучение, в предстоящие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолеты, кто их передаст и сколько", — указал он.

Салливан добавил, что сейчас страны "Семерки" перешли к обсуждению укрепления ВВС постсоветской республики "в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины".
Как сообщал ранее телеканал CNN, президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Штаты поддержат меры союзников по обучению украинских пилотов на истребителях, в том числе F-16.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений постсоветской республике. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Условия обучения пилотов ВСУ управлять F-16 скоро определят, заявил Рютте
Вчера, 19:43
 
СШАУкраинаВ миреДжейк СалливанНАТОСергей ЛавровДжо БайденРоссияG7F-16
 
 
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