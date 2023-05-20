https://ria.ru/20230520/elektromobil-1873087504.html
Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару
Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару - РИА Новости, 20.05.2023
Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару
Электромобиль в жару не стоит оставлять на солнце, а для зарядки лучше выбирать ночное время, рассказал РИА Новости эксперт Инфраструктурного центра НТИ... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:43
2023-05-20T10:43
2023-05-20T10:43
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электромобиль в жару не стоит оставлять на солнце, а для зарядки лучше выбирать ночное время, рассказал РИА Новости эксперт Инфраструктурного центра НТИ "Автонет" Московского Политеха, профессор кафедры "Автомобили" МАДИ, доктор технических наук Сергей Шадрин. "В аномальную жару выше 40 градусов по Цельсию электромобиль на открытом солнце лучше не оставлять, как и не пользоваться зарядкой в этот момент времени. В движении при температурах окружающей среды выше 30-35 градусов по Цельсию будет происходить небольшое снижение запаса хода. Заряжать электромобиль в жаркое время года лучше ночью, а хранить в крытом, проветриваемом паркинге", - рассказал Шадрин. Эксплуатация электромобилей в жаркое время года связана с особенностями работы тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ). По словам эксперта, рабочий диапазон температур ТАБ в верхнем пределе в зависимости от типа батареи составляет от 40 до 50 градусов, после чего начинается деградация характеристик батареи, уменьшение срока службы и дальнейший перегрев вплоть до воспламенения. Для поддержания рабочего температурного режима на электромобилях устанавливают системы термостатирования, которые подогревают и охлаждают аккумуляторные ячейки в зависимости от температуры окружающей среды и условий эксплуатации. Система термостатирования использует энергию все того же тягового аккумулятора, поэтому ее работа уменьшает потенциальный запас хода, пояснил Шадрин. С точки зрения круглогодичного использования электромобиля оптимальным является хранение в подземном отапливаемом паркинге, в котором зимой тепло, а летом прохладно, заключил Шадрин.
https://ria.ru/20230415/elektromobil-1865490522.html
https://ria.ru/20230226/elektromobili-1854359151.html
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общество, технологии, мади
Общество, Технологии, МАДИ
Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару
Подальше от яркого солнца: эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электромобиль в жару не стоит оставлять на солнце, а для зарядки лучше выбирать ночное время, рассказал РИА Новости эксперт Инфраструктурного центра НТИ "Автонет" Московского Политеха, профессор кафедры "Автомобили" МАДИ, доктор технических наук Сергей Шадрин.
"В аномальную жару выше 40 градусов по Цельсию электромобиль на открытом солнце лучше не оставлять, как и не пользоваться зарядкой в этот момент времени. В движении при температурах окружающей среды выше 30-35 градусов по Цельсию будет происходить небольшое снижение запаса хода. Заряжать электромобиль в жаркое время года лучше ночью, а хранить в крытом, проветриваемом паркинге", - рассказал Шадрин.
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Эксплуатация электромобилей в жаркое время года связана с особенностями работы тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ). По словам эксперта, рабочий диапазон температур ТАБ в верхнем пределе в зависимости от типа батареи составляет от 40 до 50 градусов, после чего начинается деградация характеристик батареи, уменьшение срока службы и дальнейший перегрев вплоть до воспламенения.
Для поддержания рабочего температурного режима на электромобилях устанавливают системы термостатирования, которые подогревают и охлаждают аккумуляторные ячейки в зависимости от температуры окружающей среды и условий эксплуатации. Система термостатирования использует энергию все того же тягового аккумулятора, поэтому ее работа уменьшает потенциальный запас хода, пояснил Шадрин.
«
"Тяговые аккумуляторные батареи нагреваются как при отдаче мощности, так и в процессе подзарядки, поэтому в жаркую погоду при зарядке электромобиля система управления ТАБ будет ограничивать ток заряда, что увеличит время зарядки электромобиля. При этом при аномальной жаре система управления ТАБ будет активировать систему охлаждения даже на припаркованном электромобиле, разряжая тем самым тяговую батарею, но поддерживая ее в безопасном температурном режиме", - добавил эксперт.
С точки зрения круглогодичного использования электромобиля оптимальным является хранение в подземном отапливаемом паркинге, в котором зимой тепло, а летом прохладно, заключил Шадрин.
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