https://ria.ru/20230520/elektromobil-1873087504.html

Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару

Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару - РИА Новости, 20.05.2023

Эксперт рассказал, как пользоваться электромобилем в жару

Электромобиль в жару не стоит оставлять на солнце, а для зарядки лучше выбирать ночное время, рассказал РИА Новости эксперт Инфраструктурного центра НТИ... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T10:43

2023-05-20T10:43

2023-05-20T10:43

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Электромобиль в жару не стоит оставлять на солнце, а для зарядки лучше выбирать ночное время, рассказал РИА Новости эксперт Инфраструктурного центра НТИ "Автонет" Московского Политеха, профессор кафедры "Автомобили" МАДИ, доктор технических наук Сергей Шадрин. "В аномальную жару выше 40 градусов по Цельсию электромобиль на открытом солнце лучше не оставлять, как и не пользоваться зарядкой в этот момент времени. В движении при температурах окружающей среды выше 30-35 градусов по Цельсию будет происходить небольшое снижение запаса хода. Заряжать электромобиль в жаркое время года лучше ночью, а хранить в крытом, проветриваемом паркинге", - рассказал Шадрин. Эксплуатация электромобилей в жаркое время года связана с особенностями работы тяговых аккумуляторных батарей (ТАБ). По словам эксперта, рабочий диапазон температур ТАБ в верхнем пределе в зависимости от типа батареи составляет от 40 до 50 градусов, после чего начинается деградация характеристик батареи, уменьшение срока службы и дальнейший перегрев вплоть до воспламенения. Для поддержания рабочего температурного режима на электромобилях устанавливают системы термостатирования, которые подогревают и охлаждают аккумуляторные ячейки в зависимости от температуры окружающей среды и условий эксплуатации. Система термостатирования использует энергию все того же тягового аккумулятора, поэтому ее работа уменьшает потенциальный запас хода, пояснил Шадрин. С точки зрения круглогодичного использования электромобиля оптимальным является хранение в подземном отапливаемом паркинге, в котором зимой тепло, а летом прохладно, заключил Шадрин.

https://ria.ru/20230415/elektromobil-1865490522.html

https://ria.ru/20230226/elektromobili-1854359151.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, мади