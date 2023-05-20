https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873081914.html
Страны G7 серьезно озабочены существованием экономического принуждения
Страны G7 серьезно озабочены существованием экономического принуждения - РИА Новости, 20.05.2023
Страны G7 серьезно озабочены существованием экономического принуждения
Страны G7 серьезно озабочены существованием в мире экономического принуждения, создадут платформу для координации реагирования на проявление экономического... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:51
2023-05-20T09:51
2023-05-20T09:51
в мире
япония
хиросима (префектура)
индия
g7
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ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости. Страны G7 серьезно озабочены существованием в мире экономического принуждения, создадут платформу для координации реагирования на проявление экономического принуждения, говорится в заявлении лидеров G7 об экономической устойчивости и безопасности. "Мир столкнулся с тревожным ростом случаев экономического принуждения, которые направлены на эксплуатирование экономической уязвимости и зависимости, подрывают внешнюю и внутреннюю политику и позиции членов G7, а также их партнеров по всему миру", - говорится в документе Отмечается, что страны G7 будут работать вместе над тем, чтобы попытки использовать экономическую зависимость в качестве оружия провалились и столкнулись с последствиями. "Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу экономического принуждения и призываем все страны воздерживаться от его применения", - говорится в заявлении. Страны G7 также заявили, что создадут платформу по координации работы с экономическим принуждением. "В рамках этой координационной платформы мы будем осуществлять раннее предупреждение и оперативный обмен информацией, регулярно консультироваться друг с другом, совместно оценивать ситуации, изучать скоординированные ответные меры, сдерживать и, при необходимости, противодействовать экономическому принуждению в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами", - поясняется в документе. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит проходит в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873080472.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хиросима (префектура), индия, g7
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Индия, G7
Страны G7 серьезно озабочены существованием экономического принуждения
G7 создадут платформу по реагированию на экономическое принуждение в мире
ХИРОСИМА (Япония), 20 мая - РИА Новости.
Страны G7 серьезно озабочены существованием в мире экономического принуждения, создадут платформу для координации реагирования на проявление экономического принуждения, говорится в заявлении
лидеров G7 об экономической устойчивости и безопасности.
"Мир столкнулся с тревожным ростом случаев экономического принуждения, которые направлены на эксплуатирование экономической уязвимости и зависимости, подрывают внешнюю и внутреннюю политику и позиции членов G7, а также их партнеров по всему миру", - говорится в документе
Страны G7 будут предотвращать использование технологий для "подрыва" мира
Отмечается, что страны G7 будут работать вместе над тем, чтобы попытки использовать экономическую зависимость в качестве оружия провалились и столкнулись с последствиями.
"Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу экономического принуждения и призываем все страны воздерживаться от его применения", - говорится в заявлении.
Страны G7 также заявили, что создадут платформу по координации работы с экономическим принуждением.
"В рамках этой координационной платформы мы будем осуществлять раннее предупреждение и оперативный обмен информацией, регулярно консультироваться друг с другом, совместно оценивать ситуации, изучать скоординированные ответные меры, сдерживать и, при необходимости, противодействовать экономическому принуждению в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами", - поясняется в документе.
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии
. Саммит проходит в Хиросиме
19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили Индия
, Австралия
, Бразилия
, Южная Корея
, Вьетнам
, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия
, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука
и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова
.
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