https://ria.ru/20230520/dnepropetrovsk-1873178987.html

СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 21.05.2023

СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

Взрывы снова прозвучали в городе Днепропетровске, заявило украинское издание УНИАН. РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-20T23:59

2023-05-20T23:59

2023-05-21T00:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в городе Днепропетровске, заявило украинское издание УНИАН. На данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ранее украинское интернет-издание "Страна" сообщало о взрывах в Днепропетровске и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

днепропетровская область

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днепропетровск, в мире, днепропетровская область