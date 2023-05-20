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СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 21.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 20.05.2023 (обновлено: 00:00 21.05.2023)
https://ria.ru/20230520/dnepropetrovsk-1873178987.html
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 21.05.2023
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
Взрывы снова прозвучали в городе Днепропетровске, заявило украинское издание УНИАН. РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-20T23:59
2023-05-21T00:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
в мире
днепропетровская область
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в городе Днепропетровске, заявило украинское издание УНИАН. На данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ранее украинское интернет-издание "Страна" сообщало о взрывах в Днепропетровске и Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
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днепропетровск, в мире, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, В мире, Днепропетровская область
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в городе Днепропетровске, заявило украинское издание УНИАН.
«

"Сообщают о новых взрывах в Днепропетровске", - написало издание в своем телеграм-канале.

На данный момент в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
Ранее украинское интернет-издание "Страна" сообщало о взрывах в Днепропетровске и Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскВ миреДнепропетровская область
 
 
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