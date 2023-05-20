https://ria.ru/20230520/dieta-1873064781.html

Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения

Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения - РИА Новости, 20.05.2023

Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения

При отказе от курения надо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T03:24

2023-05-20T03:24

2023-05-20T03:24

москва

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. При отказе от курения надо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он отметил, что в то же время фрукты и овощи ограничивают набор веса благодаря низкой энергетической плотности и высокому содержанию пищевых волокон. Врач добавил, что прекращение курения действительно влияет на обмен веществ, помимо широко известного феномена "заедания стресса", когда повышается уровень кортизола и "гормона голода" грелина, изменяются и другие метаболические показатели. Может отмечаться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что также способствует набору веса.

https://ria.ru/20230215/shtraf-1852209412.html

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москва, общество