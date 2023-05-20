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Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения
Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения - РИА Новости, 20.05.2023
Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения
При отказе от курения надо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T03:24
2023-05-20T03:24
2023-05-20T03:24
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общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. При отказе от курения надо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин. Он отметил, что в то же время фрукты и овощи ограничивают набор веса благодаря низкой энергетической плотности и высокому содержанию пищевых волокон. Врач добавил, что прекращение курения действительно влияет на обмен веществ, помимо широко известного феномена "заедания стресса", когда повышается уровень кортизола и "гормона голода" грелина, изменяются и другие метаболические показатели. Может отмечаться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что также способствует набору веса.
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москва, общество
Врач порекомендовал правильную диету при отказе от курения
Врач Масякин: при отказе от курения нужно исключить из рациона и "мусорную еду"
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. При отказе от курения надо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, вредными пищевыми добавками, сахарозаменителями, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.
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"Желательно перед отказом от курения проконсультироваться у врача. Во время консультаций могут быть разъяснены причины вероятного набора веса в первые месяцы отказа от табакокурения и даны рекомендации по низкокалорийной диете, необходимости подсчета калорий. В процессе отказа от курения необходимо исключить из рациона "мусорную еду", продукты с простыми сахарами, трансжирами, Е-добавками, сахарозаменителями, а также употребление алкоголя", - рассказал Масякин.
Он отметил, что в то же время фрукты и овощи ограничивают набор веса благодаря низкой энергетической плотности и высокому содержанию пищевых волокон.
Врач добавил, что прекращение курения действительно влияет на обмен веществ, помимо широко известного феномена "заедания стресса", когда повышается уровень кортизола и "гормона голода" грелина, изменяются и другие метаболические показатели. Может отмечаться гиперинсулинемия и инсулинорезистентность, что также способствует набору веса.
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