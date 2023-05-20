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Двух маленьких девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли живыми - РИА Новости, 20.05.2023
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10:08 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/devochki-1873083689.html
Двух маленьких девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли живыми
Двух маленьких девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли живыми - РИА Новости, 20.05.2023
Двух маленьких девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли живыми
Двух маленьких девочек, пропавших в селе Ленинский Яшкинского района в Кузбассе, нашли живыми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:08
2023-05-20T10:08
происшествия
россия
кемеровская область
яшкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Двух маленьких девочек, пропавших в селе Ленинский Яшкинского района в Кузбассе, нашли живыми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кемеровской области. В пятницу со ссылкой на полицейский главк региона сообщалось, что две сестры в возрасте двух и четырех лет накануне пропали с детской площадки. Их искали около 200 человек. В субботу пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области сообщила, что на место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они устанавливают и отрабатывают круг общения семьи, проверяют все дома в населенном пункте. Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками. "В ходе поисковых мероприятий местонахождение малолетних было установлено, в настоящее время с ними работают следователи и следователи-криминалисты СК России", – сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
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россия
кемеровская область
яшкинский район
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происшествия, россия, кемеровская область, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух маленьких девочек, пропавших в Кемеровской области, нашли живыми

Двух маленьких девочек, пропавших в кемеровском селе Ленинский, нашли живыми

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Двух маленьких девочек, пропавших в селе Ленинский Яшкинского района в Кузбассе, нашли живыми, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Кемеровской области.
В пятницу со ссылкой на полицейский главк региона сообщалось, что две сестры в возрасте двух и четырех лет накануне пропали с детской площадки. Их искали около 200 человек. В субботу пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области сообщила, что на место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они устанавливают и отрабатывают круг общения семьи, проверяют все дома в населенном пункте. Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками.
"В ходе поисковых мероприятий местонахождение малолетних было установлено, в настоящее время с ними работают следователи и следователи-криминалисты СК России", – сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьЯшкинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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