https://ria.ru/20230520/devochki-1873078492.html

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек - РИА Новости, 20.05.2023

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек

Уголовное дело возбудили в Кузбассе по факту безвестного исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T09:10

2023-05-20T09:10

2023-05-20T09:10

происшествия

кемеровская область

россия

яшкинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе по факту безвестного исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В пятницу со ссылкой на полицейский главк региона сообщалось, что две сестры в возрасте двух и четырех лет накануне пропали с детской площадки. Их поисками занимаются уже около 200 человек. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой - следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. "Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками", – отметили в ведомстве. В данный момент следователи устанавливают и отрабатывают круг общения семьи, проверяют все дома в населенном пункте. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

кемеровская область

россия

яшкинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, россия, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)