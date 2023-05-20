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В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек - РИА Новости, 20.05.2023
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09:10 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/devochki-1873078492.html
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек - РИА Новости, 20.05.2023
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек
Уголовное дело возбудили в Кузбассе по факту безвестного исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T09:10
2023-05-20T09:10
происшествия
кемеровская область
россия
яшкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе по факту безвестного исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В пятницу со ссылкой на полицейский главк региона сообщалось, что две сестры в возрасте двух и четырех лет накануне пропали с детской площадки. Их поисками занимаются уже около 200 человек. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой - следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. "Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками", – отметили в ведомстве. В данный момент следователи устанавливают и отрабатывают круг общения семьи, проверяют все дома в населенном пункте. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html
кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Яшкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек

В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух маленьких девочек с детской площадки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Кузбассе по факту безвестного исчезновения двух маленьких девочек в поселке Ленинский Яшкинского района, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
В пятницу со ссылкой на полицейский главк региона сообщалось, что две сестры в возрасте двух и четырех лет накануне пропали с детской площадки. Их поисками занимаются уже около 200 человек.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в поселке Ленинский Яшкинского муниципального округа 2- и 4-летней девочек возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой - следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
"Предварительно установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками", – отметили в ведомстве.
В данный момент следователи устанавливают и отрабатывают круг общения семьи, проверяют все дома в населенном пункте. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
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