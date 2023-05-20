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Байден считает, что США все еще смогут избежать дефолта - РИА Новости, 20.05.2023
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10:19 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/defolt-1873084618.html
Байден считает, что США все еще смогут избежать дефолта
Байден считает, что США все еще смогут избежать дефолта - РИА Новости, 20.05.2023
Байден считает, что США все еще смогут избежать дефолта
Президент США Джо Байден заявил, что все еще считает, что США удастся избежать дефолта, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T10:19
2023-05-20T10:19
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что все еще считает, что США удастся избежать дефолта, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского президента в Хиросиме в Японии. "Я все еще считаю, что мы сможем избежать дефолта и сделаем что-то достойное", - сказал Байден. Американский президент также полагает, что даже напряженность в переговорах по госдолгу не сможет привести к дефолту, а республиканцы и демократы смогут достичь соглашения. Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований. Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и, особенно, у президента Байдена, который дал понять, что заветирует документ, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
https://ria.ru/20230520/semerka-1873081484.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
Байден считает, что США все еще смогут избежать дефолта

Байден на саммите G7 в Японии заявил, что США все еще могут избежать дефолта

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что все еще считает, что США удастся избежать дефолта, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского президента в Хиросиме в Японии.
"Я все еще считаю, что мы сможем избежать дефолта и сделаем что-то достойное", - сказал Байден.
Американский президент также полагает, что даже напряженность в переговорах по госдолгу не сможет привести к дефолту, а республиканцы и демократы смогут достичь соглашения.
Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.
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Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" - приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов.
Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и, особенно, у президента Байдена, который дал понять, что заветирует документ, если до этого дойдет дело.
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