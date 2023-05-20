https://ria.ru/20230520/budanov-1873175459.html

Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными

Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными - РИА Новости, 20.05.2023

Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала преступными угрозы руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении крымчан. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T22:56

2023-05-20T22:56

2023-05-20T22:56

анастасия гридчина

украина

севастополь

оон

республика крым

в мире

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала преступными угрозы руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении крымчан. Ранее Буданов в интервью заявил, что первым после "победы" посетит Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", в отношении "определенных людей за их поступки" подразумевается только "физическое уничтожение". По ее словам, крымчане, которым Буданов угрожает расправой, смогут за себя постоять и в случае необходимости сообща встать на защиту России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html

украина

севастополь

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