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Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными - РИА Новости, 20.05.2023
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22:56 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/budanov-1873175459.html
Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными
Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными - РИА Новости, 20.05.2023
Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала преступными угрозы руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении крымчан. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T22:56
2023-05-20T22:56
анастасия гридчина
украина
севастополь
оон
республика крым
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала преступными угрозы руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении крымчан. Ранее Буданов в интервью заявил, что первым после "победы" посетит Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", в отношении "определенных людей за их поступки" подразумевается только "физическое уничтожение". По ее словам, крымчане, которым Буданов угрожает расправой, смогут за себя постоять и в случае необходимости сообща встать на защиту России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230520/krym-1873072640.html
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анастасия гридчина, украина, севастополь, оон, республика крым, в мире, россия
Анастасия Гридчина, Украина, Севастополь, ООН, Республика Крым, В мире, Россия
Глава украинской общины Крыма назвала угрозы Буданова преступными

Глава украинской общины Гридчина назвала угрозы Буданова наказать крымчан преступными

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Глава ГУР Украины Кирилл Буданов
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала преступными угрозы руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова в отношении крымчан.
Ранее Буданов в интервью заявил, что первым после "победы" посетит Севастополь, при этом он назвал всех крымчан людьми с "видоизмененной психикой", которые подлежат привлечению к "справедливой ответственности", в отношении "определенных людей за их поступки" подразумевается только "физическое уничтожение".
«
"Буданов - это военный преступник, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем - ликвидация", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, крымчане, которым Буданов угрожает расправой, смогут за себя постоять и в случае необходимости сообща встать на защиту России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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