https://ria.ru/20230520/belgrad-1873061841.html

Протестующие в Белграде установили палатки на международной автотрассе

Протестующие в Белграде установили палатки на международной автотрассе - РИА Новости, 20.05.2023

Протестующие в Белграде установили палатки на международной автотрассе

Участники массового протеста оппозиции в столице Сербии установили в ночь на субботу палатки и блокировали движение на международной трассе из Будапешта в... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T02:00

2023-05-20T02:00

2023-05-20T02:02

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БЕЛГРАД, 20 мая - РИА Новости. Участники массового протеста оппозиции в столице Сербии установили в ночь на субботу палатки и блокировали движение на международной трассе из Будапешта в Салоники, важной магистрали региона. Глава сербского государства Александр Вучич в пятницу выступил перед гражданами на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге. По его словам, спецслужбы государств Востока (в сербском языке - РФ, КНР и другие - ред.) предупреждали о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии. Вучич ранее заявил, что "майдана" в Сербии, как произошло в Киеве в 2014 году, не будет, это невозможно. Вечером 19 мая начался третий по счету массовый протест оппозиции в Белграде "против насилия в Сербии" перед зданием Скупщины (парламента) страны. Демонстранты прошли по центру города и перешли на другой берег реки Сава в район Нови-Београд, где перекрыли движение сначала на мосту "Газела", а затем на самой автомагистрали, после чего большинство участников акции разошлись по домам. "Небойша Зеленович (депутат и сопредседатель партии Zajedno (Вместе) - ред.) призвал граждан остаться до утра и продолжить блокаду. Они поставили палатки на трассе между (крупнейшими закрытыми концертной и спортивной площадками - ред.) Сава-центром и Штарк-ареной в районе автозаправки. Оба направления автомагистрали заблокированы", - передает портал Nova.rs и другие оппозиционные СМИ. В детской больнице Белграда 15 мая умерла ученица, получившая тяжелые ранения при стрельбе в школе 3 мая, таким образом, число жертв возросло до десяти. Еще трое тяжело раненых - учительница, ученица и школьник продолжают лечение. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Акция прошла под лозунгом "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум девять тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда. Требования протестующих - отзыв лицензий на вещание телеканалов Pink и Happy TV и запрет передач, которые подстрекают насилие, агрессию и аморальность, особенно реалити-шоу, отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации (БИА) Александра Вулина, установление ответственности правительства за ситуацию в сфере безопасности Сербии.

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белград (город), сербия, будапешт, александр вучич, братислав гашич, александр вулин, партия свободы и справедливости, в мире