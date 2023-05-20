https://ria.ru/20230520/bayden-1873127702.html

Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США

Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США - РИА Новости, 20.05.2023

Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США

Президент США Джо Байден попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на шквал вопросов во время саммита G7 в Хиросиме. РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T16:12

2023-05-20T16:12

2023-05-20T17:43

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на шквал вопросов во время саммита G7 в Хиросиме.Уточняется, что американский лидер произносил вступительную речь вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. По ее завершении представители СМИ среди прочего поинтересовались ситуацией вокруг повышения потолка госдолга Соединенных Штатов."Умолкните, ладно? Спасибо", — сказал с улыбкой Байден.Пытаясь ответить на некоторые из множества вопросов, американский президент заявил, что абсолютно спокоен насчет разговоров о надвигающемся дефолте в стране. Он отметил, что уже провел поэтапные переговоры с республиканцами по поводу увеличения лимита заимствований. Первая встреча, по словам Байдена, не принесла особых результатов в отличие от последующих двух. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем министр финансов Джанет Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Соответствующий законопроект утвердили в нижней палате конгресса, однако у него нет шансов в демократическом сенате. Кроме того, президент Байден уже дал понять, что наложит вето на данную инициативу, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

https://ria.ru/20230517/defolt-1872469355.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден