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Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США - РИА Новости, 20.05.2023
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16:12 20.05.2023 (обновлено: 17:43 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/bayden-1873127702.html
Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США
Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США - РИА Новости, 20.05.2023
Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США
Президент США Джо Байден попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на шквал вопросов во время саммита G7 в Хиросиме. РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T16:12
2023-05-20T17:43
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на шквал вопросов во время саммита G7 в Хиросиме.Уточняется, что американский лидер произносил вступительную речь вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. По ее завершении представители СМИ среди прочего поинтересовались ситуацией вокруг повышения потолка госдолга Соединенных Штатов."Умолкните, ладно? Спасибо", — сказал с улыбкой Байден.Пытаясь ответить на некоторые из множества вопросов, американский президент заявил, что абсолютно спокоен насчет разговоров о надвигающемся дефолте в стране. Он отметил, что уже провел поэтапные переговоры с республиканцами по поводу увеличения лимита заимствований. Первая встреча, по словам Байдена, не принесла особых результатов в отличие от последующих двух. Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем министр финансов Джанет Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня. Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Соответствующий законопроект утвердили в нижней палате конгресса, однако у него нет шансов в демократическом сенате. Кроме того, президент Байден уже дал понять, что наложит вето на данную инициативу, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден попросил журналистов умолкнуть после вопросов о дефолте в США

Байден попросил журналистов умолкнуть в ответ на шквал вопросов о дефолте в США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на шквал вопросов во время саммита G7 в Хиросиме.
Уточняется, что американский лидер произносил вступительную речь вместе с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. По ее завершении представители СМИ среди прочего поинтересовались ситуацией вокруг повышения потолка госдолга Соединенных Штатов.
"Умолкните, ладно? Спасибо", — сказал с улыбкой Байден.
Пытаясь ответить на некоторые из множества вопросов, американский президент заявил, что абсолютно спокоен насчет разговоров о надвигающемся дефолте в стране. Он отметил, что уже провел поэтапные переговоры с республиканцами по поводу увеличения лимита заимствований. Первая встреча, по словам Байдена, не принесла особых результатов в отличие от последующих двух.
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Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от законодателей поднять его без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем министр финансов Джанет Йеллен уже подчеркивала, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства уже к 1 июня.
Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Соответствующий законопроект утвердили в нижней палате конгресса, однако у него нет шансов в демократическом сенате. Кроме того, президент Байден уже дал понять, что наложит вето на данную инициативу, если до этого дойдет дело.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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