Рейтинг@Mail.ru
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети - РИА Новости, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 20.05.2023 (обновлено: 04:39 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/bayden-1873066609.html
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети
Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он "борется" со своим зонтом после прилета в Японию на саммит G7, стало вирусным в Сети, пишет издание... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:33
2023-05-20T04:39
в мире
сша
япония
джо байден
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873066355_0:56:1225:745_1920x0_80_0_0_7118d06e1c6161cd01f78c5b220eb026.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он "борется" со своим зонтом после прилета в Японию на саммит G7, стало вирусным в Сети, пишет издание Newsweek.Ролик с трансляции телеканала C-SPAN опубликовал в своем Twitter Республиканский национальный комитет (RNC), на кадрах можно увидеть, как американский лидер спускается под дождем по трапу самолета, "возясь" при этом с большим черным зонтом.У трапа Байдена поприветствовали представители японской стороны, президент США начал с ними переговариваться, так и не раскрыв зонт и держа его подмышкой. При этом несколько других человек, "заметив, что президент промокает насквозь", подняли над ним зонты, прежде чем американский лидер, наконец, раскрыл свой."Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем", - подписал RNC размещенное видео. Кадры с Байденом, как пишет Newsweek, вызвали насмешки со стороны консервативных комментаторов, ролик был ретвитнут более сотни раз.При этом другие пользователи предположили, что RNC обратил внимание на "тривиальный инцидент", указав, что Байден проявил "хорошие манеры".Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
https://ria.ru/20230513/bayden-1871458905.html
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873066355_22:0:1225:902_1920x0_80_0_0_ae4a793821f21e1b45d91c0fb3dce295.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, япония, джо байден, g7
В мире, США, Япония, Джо Байден, G7
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети

Newsweek: видео с борющимся с зонтом в Японии Джо Байденом стало вирусным в Сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он "борется" со своим зонтом после прилета в Японию на саммит G7, стало вирусным в Сети, пишет издание Newsweek.
Ролик с трансляции телеканала C-SPAN опубликовал в своем Twitter Республиканский национальный комитет (RNC), на кадрах можно увидеть, как американский лидер спускается под дождем по трапу самолета, "возясь" при этом с большим черным зонтом.
У трапа Байдена поприветствовали представители японской стороны, президент США начал с ними переговариваться, так и не раскрыв зонт и держа его подмышкой. При этом несколько других человек, "заметив, что президент промокает насквозь", подняли над ним зонты, прежде чем американский лидер, наконец, раскрыл свой.
"Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем", - подписал RNC размещенное видео. Кадры с Байденом, как пишет Newsweek, вызвали насмешки со стороны консервативных комментаторов, ролик был ретвитнут более сотни раз.
При этом другие пользователи предположили, что RNC обратил внимание на "тривиальный инцидент", указав, что Байден проявил "хорошие манеры".
Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности
13 мая, 06:35
 
В миреСШАЯпонияДжо БайденG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала