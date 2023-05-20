https://ria.ru/20230520/bayden-1873066609.html
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети - РИА Новости, 20.05.2023
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети
Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он "борется" со своим зонтом после прилета в Японию на саммит G7, стало вирусным в Сети, пишет издание... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T04:33
2023-05-20T04:33
2023-05-20T04:39
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джо байден
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он "борется" со своим зонтом после прилета в Японию на саммит G7, стало вирусным в Сети, пишет издание Newsweek.Ролик с трансляции телеканала C-SPAN опубликовал в своем Twitter Республиканский национальный комитет (RNC), на кадрах можно увидеть, как американский лидер спускается под дождем по трапу самолета, "возясь" при этом с большим черным зонтом.У трапа Байдена поприветствовали представители японской стороны, президент США начал с ними переговариваться, так и не раскрыв зонт и держа его подмышкой. При этом несколько других человек, "заметив, что президент промокает насквозь", подняли над ним зонты, прежде чем американский лидер, наконец, раскрыл свой."Байдену потребовалась почти минута, чтобы сообразить, как открыть свой зонт после приземления в Японии под проливным дождем", - подписал RNC размещенное видео. Кадры с Байденом, как пишет Newsweek, вызвали насмешки со стороны консервативных комментаторов, ролик был ретвитнут более сотни раз.При этом другие пользователи предположили, что RNC обратил внимание на "тривиальный инцидент", указав, что Байден проявил "хорошие манеры".Нынешний глава Белого дома, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
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в мире, сша, япония, джо байден, g7
В мире, США, Япония, Джо Байден, G7
СМИ: видео "борьбы" Байдена с зонтом стало вирусным в Сети
Newsweek: видео с борющимся с зонтом в Японии Джо Байденом стало вирусным в Сети