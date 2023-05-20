https://ria.ru/20230520/aziya-1873090777.html

Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией

Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией

Страны G7 взаимодействуют с государствами Центральной Азии в противодействии "региональным вызовам", в том числе от ситуации на Украине и в Афганистане,... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:19

2023-05-20T11:19

2023-05-20T11:21

в мире

хиросима (префектура)

центральная азия

афганистан

g7

оон

международное энергетическое агентство

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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 взаимодействуют с государствами Центральной Азии в противодействии "региональным вызовам", в том числе от ситуации на Украине и в Афганистане, терроризма, а также изменения климата, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы подтверждаем наше взаимодействие со странами Центральной Азии для решения различных региональных проблем, в том числе последствий российской агрессии, дестабилизирующего влияния ситуации в Афганистане, продовольственной и энергетической безопасности, терроризма и изменения климата", - сообщается в итоговом заявлении. G7 заявляют о приверженности усилению торговых и энергетических связей со странами региона. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230519/kitay-1872804589.html

https://ria.ru/20230520/svpd-1873088926.html

хиросима (префектура)

центральная азия

афганистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), центральная азия, афганистан, g7, оон, международное энергетическое агентство