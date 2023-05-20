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Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией - РИА Новости, 20.05.2023
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11:19 20.05.2023 (обновлено: 11:21 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/aziya-1873090777.html
Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией
Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией - РИА Новости, 20.05.2023
Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией
Страны G7 взаимодействуют с государствами Центральной Азии в противодействии "региональным вызовам", в том числе от ситуации на Украине и в Афганистане,... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T11:19
2023-05-20T11:21
в мире
хиросима (префектура)
центральная азия
афганистан
g7
оон
международное энергетическое агентство
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 взаимодействуют с государствами Центральной Азии в противодействии "региональным вызовам", в том числе от ситуации на Украине и в Афганистане, терроризма, а также изменения климата, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы подтверждаем наше взаимодействие со странами Центральной Азии для решения различных региональных проблем, в том числе последствий российской агрессии, дестабилизирующего влияния ситуации в Афганистане, продовольственной и энергетической безопасности, терроризма и изменения климата", - сообщается в итоговом заявлении. G7 заявляют о приверженности усилению торговых и энергетических связей со странами региона. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230519/kitay-1872804589.html
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хиросима (префектура)
центральная азия
афганистан
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в мире, хиросима (префектура), центральная азия, афганистан, g7, оон, международное энергетическое агентство
В мире, Хиросима (префектура), Центральная Азия, Афганистан, G7, ООН, Международное энергетическое агентство
Лидеры "Большой семерки" подтвердили взаимодействие с Центральной Азией

G7 взаимодействует с Центральной Азией в противодействии региональным вызовам

© Ministry of Foreign Affairs of JapanКадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
© Ministry of Foreign Affairs of Japan
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии. Архивное фото
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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. Страны G7 взаимодействуют с государствами Центральной Азии в противодействии "региональным вызовам", в том числе от ситуации на Украине и в Афганистане, терроризма, а также изменения климата, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы подтверждаем наше взаимодействие со странами Центральной Азии для решения различных региональных проблем, в том числе последствий российской агрессии, дестабилизирующего влияния ситуации в Афганистане, продовольственной и энергетической безопасности, терроризма и изменения климата", - сообщается в итоговом заявлении.
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G7 заявляют о приверженности усилению торговых и энергетических связей со странами региона.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
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В миреХиросима (префектура)Центральная АзияАфганистанG7ООНМеждународное энергетическое агентство
 
 
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