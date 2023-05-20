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Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 20.05.2023
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13:01 20.05.2023
https://ria.ru/20230520/afrika-1873106164.html
Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20
Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 20.05.2023
Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T13:01
2023-05-20T13:01
в мире
италия
тунис (страна)
хиросима (префектура)
джорджа мелони
африканский союз
большая двадцатка
мвф
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РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников "Большой двадцатки". "Многие из нас уже поддержали просьбу Африканского союза присоединиться к G20. Италия однозначно выступает за. Думаю, было бы хорошим знаком выразить нашу поддержку и на этом саммите", - заявила Мелони, слова которой приводит агентство askanews. Также премьер Италии выступила с критикой Международного валютного фонда за его жесткую позицию в отношении Туниса. Тунис является основным пунктом отправления мигрантов, которые прибывают в Италию через Средиземное море. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже 45 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил 17,1 тысячи человек.
https://ria.ru/20230520/afrika-1873091678.html
https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html
италия
тунис (страна)
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в мире, италия, тунис (страна), хиросима (префектура), джорджа мелони, африканский союз, большая двадцатка, мвф
В мире, Италия, Тунис (страна), Хиросима (префектура), Джорджа Мелони, Африканский союз, Большая двадцатка, МВФ
Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20

Премьер Италии Джорджа Мелони выступила за присоединение Африканского союза к G20

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников "Большой двадцатки".
"Многие из нас уже поддержали просьбу Африканского союза присоединиться к G20. Италия однозначно выступает за. Думаю, было бы хорошим знаком выразить нашу поддержку и на этом саммите", - заявила Мелони, слова которой приводит агентство askanews.
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Также премьер Италии выступила с критикой Международного валютного фонда за его жесткую позицию в отношении Туниса.
«
"Тунис находится в очень сложной ситуации и испытывает очевидную политическую нестабильность и риск финансового дефолта. У нас заблокированы переговоры между Международным валютным фондом и Тунисом. Имеет место определенная жесткость МВФ … Я считаю, что подход должен быть прагматичным, потому что в противном случае мы рискуем ухудшить ситуацию, которая нарушена", заявила Мелони.
Тунис является основным пунктом отправления мигрантов, которые прибывают в Италию через Средиземное море. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже 45 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил 17,1 тысячи человек.
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В миреИталияТунис (страна)Хиросима (префектура)Джорджа МелониАфриканский союзБольшая двадцаткаМВФ
 
 
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