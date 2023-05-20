https://ria.ru/20230520/afrika-1873106164.html

Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20

Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 20.05.2023

Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T13:01

2023-05-20T13:01

2023-05-20T13:01

в мире

италия

тунис (страна)

хиросима (префектура)

джорджа мелони

африканский союз

большая двадцатка

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826706348_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_96d6660f6c664a36eee64c6b56f7f6e9.jpg

РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников "Большой двадцатки". "Многие из нас уже поддержали просьбу Африканского союза присоединиться к G20. Италия однозначно выступает за. Думаю, было бы хорошим знаком выразить нашу поддержку и на этом саммите", - заявила Мелони, слова которой приводит агентство askanews. Также премьер Италии выступила с критикой Международного валютного фонда за его жесткую позицию в отношении Туниса. Тунис является основным пунктом отправления мигрантов, которые прибывают в Италию через Средиземное море. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже 45 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил 17,1 тысячи человек.

https://ria.ru/20230520/afrika-1873091678.html

https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html

италия

тунис (страна)

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, тунис (страна), хиросима (префектура), джорджа мелони, африканский союз, большая двадцатка, мвф