Премьер Италии выступила за присоединение Африканского союза к G20
Премьер Италии Джорджа Мелони выступила за присоединение Африканского союза к G20
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сессии саммита "Большой семерки" в японской Хиросиме выступила за включение Африканского союза в число участников "Большой двадцатки".
"Многие из нас уже поддержали просьбу Африканского союза присоединиться к G20. Италия однозначно выступает за. Думаю, было бы хорошим знаком выразить нашу поддержку и на этом саммите", - заявила Мелони, слова которой приводит агентство askanews.
Также премьер Италии выступила с критикой Международного валютного фонда за его жесткую позицию в отношении Туниса.
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"Тунис находится в очень сложной ситуации и испытывает очевидную политическую нестабильность и риск финансового дефолта. У нас заблокированы переговоры между Международным валютным фондом и Тунисом. Имеет место определенная жесткость МВФ … Я считаю, что подход должен быть прагматичным, потому что в противном случае мы рискуем ухудшить ситуацию, которая нарушена", заявила Мелони.
Тунис является основным пунктом отправления мигрантов, которые прибывают в Италию через Средиземное море. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже 45 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил 17,1 тысячи человек.