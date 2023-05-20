https://ria.ru/20230520/afrika-1873091678.html

Лидеры "Большой семерки" договорились укреплять связи с Африкой

Лидеры "Большой семерки" договорились укреплять связи с Африкой - РИА Новости, 20.05.2023

Лидеры "Большой семерки" договорились укреплять связи с Африкой

G7 укрепляет сотрудничество со странами и организациями в Африке и выступает за их более активное представление на международной арене, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T11:24

2023-05-20T11:24

2023-05-20T11:24

в мире

хиросима (префектура)

g7

африканский союз

большая двадцатка

латинская америка

африка

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ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. G7 укрепляет сотрудничество со странами и организациями в Африке и выступает за их более активное представление на международной арене, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме. "Мы углубляем наши партнерские отношения с африканскими странами и региональными организациями, включая Африканский союз. Каждый из нас выразил поддержку африканским призывам к усилению представительства на международных форумах, в частности, G20", - сообщается в итоговом заявлении. Лидеры G7 также подчеркнули важность укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна для защиты общих ценностей. В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873091330.html

https://ria.ru/20230520/aziya-1873090777.html

хиросима (префектура)

латинская америка

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), g7, африканский союз, большая двадцатка, латинская америка, африка