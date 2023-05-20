Лидеры "Большой семерки" договорились укреплять связи с Африкой
Страны G7 договорились укреплять сотрудничество со странами и организациями в Африке
© AP Photo / Stefan RousseauЛидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима
© AP Photo / Stefan Rousseau
Лидеры G7 во время совместного фотографирования в храме Ицукусима, Хиросима. Архивное фото
ХИРОСИМА, 20 мая - РИА Новости. G7 укрепляет сотрудничество со странами и организациями в Африке и выступает за их более активное представление на международной арене, говорится в заявлении лидеров G7, принятом на саммите в Хиросиме.
"Мы углубляем наши партнерские отношения с африканскими странами и региональными организациями, включая Африканский союз. Каждый из нас выразил поддержку африканским призывам к усилению представительства на международных форумах, в частности, G20", - сообщается в итоговом заявлении.
Лидеры G7 также подчеркнули важность укрепления сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна для защиты общих ценностей.
В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.