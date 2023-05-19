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В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом" - РИА Новости, 19.05.2023
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17:27 19.05.2023 (обновлено: 20:10 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/zrk-1872989359.html
В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом"
В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом" - РИА Новости, 19.05.2023
В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом"
Украинское военное руководство начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы Patriot после потери одного из расчетов, заявил в интервью британской... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T17:27
2023-05-19T20:10
политика
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинское военное руководство начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы Patriot после потери одного из расчетов, заявил в интервью британской Express высокопоставленный чиновник из правительства США.По словам чиновника, Вашингтон и его союзники могут в дальнейшем поставить новые установки Patriot Украине, несмотря на ликвидацию одной из таких машин в Киеве.Во вторник ВС России нанесли массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
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политика, россия, сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, США, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом"

Express: Украина переместит ЗРК Patriot после подрыва установки ракетой "Кинжал"

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинское военное руководство начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы Patriot после потери одного из расчетов, заявил в интервью британской Express высокопоставленный чиновник из правительства США.
«

"Украинцам, возможно, придется начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем", — сказал он.

По словам чиновника, Вашингтон и его союзники могут в дальнейшем поставить новые установки Patriot Украине, несмотря на ликвидацию одной из таких машин в Киеве.
Во вторник ВС России нанесли массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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