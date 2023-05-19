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В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом"

В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом" - РИА Новости, 19.05.2023

В США рассказали, на что пойдет Киев после подрыва ЗРК Patriot "Кинжалом"

Украинское военное руководство начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы Patriot после потери одного из расчетов, заявил в интервью британской... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:27

2023-05-19T17:27

2023-05-19T20:10

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинское военное руководство начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы Patriot после потери одного из расчетов, заявил в интервью британской Express высокопоставленный чиновник из правительства США.По словам чиновника, Вашингтон и его союзники могут в дальнейшем поставить новые установки Patriot Украине, несмотря на ликвидацию одной из таких машин в Киеве.Во вторник ВС России нанесли массированный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" поразила зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html

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политика, россия, сша, вооруженные силы украины