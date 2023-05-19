https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

В Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение - РИА Новости, 19.05.2023

В Сочи произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксированы на территории Сочи в пятницу, магнитуда составила 3,1, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:02

2023-05-19T18:02

2023-05-19T18:02

сочи

россия

краснодарский край

землетрясение

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 мая - РИА Новости. Подземные толчки зафиксированы на территории Сочи в пятницу, магнитуда составила 3,1, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "В пятницу 19.05.2023 года... в Сочи на глубине 5 километров Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла. Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - сказали в ведомстве. Накануне толчки под землёй фиксировали в Туапсе на Кубани. Как ранее рассказывала агентству руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович, курорт является сейсмологическим местом, поэтому землетрясение до 3 баллов - явление периодическое, происходящее во время роста молодых кавказских гор.

https://ria.ru/20230517/zemletryasenie-1872284203.html

сочи

россия

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сочи, россия, краснодарский край, землетрясение, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)