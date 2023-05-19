https://ria.ru/20230519/zasedanie-1872889389.html

Путин в пятницу проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Путин в пятницу проведет заседание Совета по межнациональным отношениям - РИА Новости, 19.05.2023

Путин в пятницу проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу заседание Совета по межнациональным отношениям, обсудят в том числе интеграцию новых регионов и модель... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:49

2023-05-19T12:49

2023-05-19T12:50

владимир путин

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведёт в пятницу заседание Совета по межнациональным отношениям, обсудят в том числе интеграцию новых регионов и модель национальной политики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он (Путин - ред.) сегодня проведёт заседание Совета по межнациональным отношениям... На повестке дня будут три основных вопроса, крупных блоков вопросов: это преимущества современной российской модели государственно-национальной политики, второе - интеграция новых субъектов в российское социо-культурное пространство и корректировка стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что заседание пойдет в режиме видеоконференции. По его словам, тема межнациональных отношений для России более чем важная, учитывая многонациональный, многоконфессиональный состав страны."Будет весьма и весьма внушительный список выступающих, комментирующих. Будет, естественно, вступительное слово Путина. Выступит директор Института российской истории РАН (Юрий - ред.) Петров. Как раз он будет рассказывать о преимуществах современной российской модели нацполитики. Будет выступать президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров, будет выступать руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.Также, по его словам, будут выступать добровольцы из Донбасса, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев и другие."И будет очень серьезное продолжительное мероприятие. Вот именно на этой проблематике сегодня будет концентрироваться в ходе своего рабочего графика президент", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872848337.html

https://ria.ru/20230519/sezd-1872881871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, дмитрий песков, политика, россия