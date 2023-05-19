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"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ
Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:09
2023-05-19T16:09
2023-05-19T16:28
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua".Дрозд отметила, что, как только у нее появятся деньги, она пойдет к психотерапевту, чтобы тот помог ей "справиться с гневом".Позднее блогерша удалила этот пост и опубликовала другую запись, в которой выразила недовольство тем, что украинские СМИ написали о ее ненависти к русскоязычным согражданам. В новой публикации она снова заявила, что ее "раздражает русский язык в комментариях".В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
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в мире, украина, россия
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ
Украинскую блогершу возмутил говорящий на русском языке солдат ВСУ
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua
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"Когда я слышу, как парень в военной форме разговаривает со мной на украинском, с кем-то по телефону на суржике, а перед остановкой кричит водителю "аткройте заднюю", "на астановке". Для чего он идет воевать? Чтобы было больше астановок? (Прим. ред. — Орфография и пунктуация автора сохранена)", — написала она в одной из социальных сетей.
Дрозд отметила, что, как только у нее появятся деньги, она пойдет к психотерапевту, чтобы тот помог ей "справиться с гневом".
Позднее блогерша удалила этот пост и опубликовала другую запись, в которой выразила недовольство тем, что украинские СМИ написали о ее ненависти к русскоязычным согражданам. В новой публикации она снова заявила, что ее "раздражает русский язык в комментариях".
В последние годы на Украине
власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей