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"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
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16:09 19.05.2023 (обновлено: 16:28 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/yazyk-1872967822.html
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ
Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:09
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua".Дрозд отметила, что, как только у нее появятся деньги, она пойдет к психотерапевту, чтобы тот помог ей "справиться с гневом".Позднее блогерша удалила этот пост и опубликовала другую запись, в которой выразила недовольство тем, что украинские СМИ написали о ее ненависти к русскоязычным согражданам. В новой публикации она снова заявила, что ее "раздражает русский язык в комментариях".В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ

Украинскую блогершу возмутил говорящий на русском языке солдат ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные в районе Артемовска (Бахмута)
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута). Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua".
«

"Когда я слышу, как парень в военной форме разговаривает со мной на украинском, с кем-то по телефону на суржике, а перед остановкой кричит водителю "аткройте заднюю", "на астановке". Для чего он идет воевать? Чтобы было больше астановок? (Прим. ред. — Орфография и пунктуация автора сохранена)", — написала она в одной из социальных сетей.

Дрозд отметила, что, как только у нее появятся деньги, она пойдет к психотерапевту, чтобы тот помог ей "справиться с гневом".
Позднее блогерша удалила этот пост и опубликовала другую запись, в которой выразила недовольство тем, что украинские СМИ написали о ее ненависти к русскоязычным согражданам. В новой публикации она снова заявила, что ее "раздражает русский язык в комментариях".
В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.
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