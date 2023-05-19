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"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ

"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ - РИА Новости, 19.05.2023

"За что воюешь?" Киевскую блогершу возмутил говорящий по-русски солдат ВСУ

Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T16:09

2023-05-19T16:09

2023-05-19T16:28

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинскую блогершу Терезу Дрозд возмутили украинские военные, говорящие на русском языке, сообщило издание "Страна.ua".Дрозд отметила, что, как только у нее появятся деньги, она пойдет к психотерапевту, чтобы тот помог ей "справиться с гневом".Позднее блогерша удалила этот пост и опубликовала другую запись, в которой выразила недовольство тем, что украинские СМИ написали о ее ненависти к русскоязычным согражданам. В новой публикации она снова заявила, что ее "раздражает русский язык в комментариях".В последние годы на Украине власти поддерживают политику русофобии и массово запрещают использование русского языка. Государство закрепляет это на законодательном уровне.

https://ria.ru/20230314/rusofobiya-1857844327.html

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