https://ria.ru/20230519/yandeks-1873051034.html

СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"

СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе" - РИА Новости, 19.05.2023

СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"

Компания "Яндекс" получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета ее акций, сообщил... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T22:54

2023-05-19T22:54

2023-05-19T22:54

экономика

россия

владимир потанин

вагит алекперов

яндекс

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания "Яндекс" получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета ее акций, сообщил Bloomberg.По информации агентства, стоимость сделки может составить от семи до 7,5 миллиарда долларов (560-600 миллионов рублей). Сделку планируют закрыть в конце 2023 — начале 2024 года.Правление материнской компании Yandex NV, которой также принадлежит популярное в России приложение для заказа такси, обсудит предложение на следующей неделе в Дубае, говорится в статье.

https://ria.ru/20230316/potanin-1858424530.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, владимир потанин, вагит алекперов, яндекс