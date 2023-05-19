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СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе" - РИА Новости, 19.05.2023
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22:54 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/yandeks-1873051034.html
СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"
СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе" - РИА Новости, 19.05.2023
СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"
Компания "Яндекс" получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета ее акций, сообщил... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T22:54
2023-05-19T22:54
экономика
россия
владимир потанин
вагит алекперов
яндекс
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания "Яндекс" получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета ее акций, сообщил Bloomberg.По информации агентства, стоимость сделки может составить от семи до 7,5 миллиарда долларов (560-600 миллионов рублей). Сделку планируют закрыть в конце 2023 — начале 2024 года.Правление материнской компании Yandex NV, которой также принадлежит популярное в России приложение для заказа такси, обсудит предложение на следующей неделе в Дубае, говорится в статье.
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экономика, россия, владимир потанин, вагит алекперов, яндекс
Экономика, Россия, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Яндекс
СМИ: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"

Bloomberg: Потанин и Алекперов планируют купить контрольную долю в "Яндексе"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Яндекса"
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип "Яндекса". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания "Яндекс" получила от российских миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке контрольного пакета ее акций, сообщил Bloomberg.
По информации агентства, стоимость сделки может составить от семи до 7,5 миллиарда долларов (560-600 миллионов рублей). Сделку планируют закрыть в конце 2023 — начале 2024 года.
Правление материнской компании Yandex NV, которой также принадлежит популярное в России приложение для заказа такси, обсудит предложение на следующей неделе в Дубае, говорится в статье.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПотанинВагит АлекперовЯндекс
 
 
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