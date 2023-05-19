https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872806188.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:55

2023-05-19T07:55

2023-05-19T10:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове. Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.Также удар нанесли по Кривому Рогу, где повреждение получило частное промышленное предприятие."Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование", — написал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.Он добавил, что одновременно загорелись несколько зданий, пожарные все еще борются с огнем.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html

https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html

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львов, украина, хмельницкая область, в мире