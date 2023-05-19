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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 19.05.2023 (обновлено: 10:37 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872806188.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове
Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:55
2023-05-19T10:37
специальная военная операция на украине
львов
украина
хмельницкая область
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове. Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.Также удар нанесли по Кривому Рогу, где повреждение получило частное промышленное предприятие."Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование", — написал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.Он добавил, что одновременно загорелись несколько зданий, пожарные все еще борются с огнем.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872572635.html
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львов
украина
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львов, украина, хмельницкая область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Украина, Хмельницкая область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове

Во Львове и Кривом Роге в ночь на 19 мая прогремели взрывы

© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYNВоеннослужащий около статуи льва, наряженной в военную форму, возле Львовской мэрии
Военнослужащий около статуи льва, наряженной в военную форму, возле Львовской мэрии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYN
Военнослужащий около статуи льва, наряженной в военную форму, возле Львовской мэрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове.
«
"Звуки взрывов были слышны сегодня ночью и во Львове", — пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ночью на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Также удар нанесли по Кривому Рогу, где повреждение получило частное промышленное предприятие.
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На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
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"Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование", — написал глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Он добавил, что одновременно загорелись несколько зданий, пожарные все еще борются с огнем.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовУкраинаХмельницкая областьВ мире
 
 
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