https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872790536.html

В Кривом Роге сообщили о серии взрывов

В Кривом Роге сообщили о серии взрывов - РИА Новости, 19.05.2023

В Кривом Роге сообщили о серии взрывов

Украинские власти сообщают о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:14

2023-05-19T02:14

2023-05-19T02:14

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

украина

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские власти сообщают о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. "Кривой Рог. Взрывы", - написал в в телеграм-канале глава военной администрации Кривого Рога. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.

https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире