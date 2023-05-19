https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872790536.html
В Кривом Роге сообщили о серии взрывов
В Кривом Роге сообщили о серии взрывов - РИА Новости, 19.05.2023
В Кривом Роге сообщили о серии взрывов
Украинские власти сообщают о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T02:14
2023-05-19T02:14
2023-05-19T02:14
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
украина
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские власти сообщают о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. "Кривой Рог. Взрывы", - написал в в телеграм-канале глава военной администрации Кривого Рога. Воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением нескольких западных областей.
https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html
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кривой рог, днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Кривом Роге сообщили о серии взрывов
Власти Кривого Рога в Днепропетровской области сообщили о взрывах в городе