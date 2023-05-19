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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872789009.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на территории которой объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T01:41
2023-05-19T01:41
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
николаевская область
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на территории которой объявлена воздушная тревога. "О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua" в телеграм-канале. Воздушная тревога также объявлена в Ровненской, Одесской и, Николаевской областях, пишет издание.
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хмельницкая область
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хмельницкая область, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Николаевская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

"Страна.ua": в Хмельницкой области прогремели взрывы

© iStock.com / Farion_OГород Хмельницкий, Украина
Город Хмельницкий, Украина - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© iStock.com / Farion_O
Город Хмельницкий, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на территории которой объявлена воздушная тревога.
"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
01:17
Воздушная тревога также объявлена в Ровненской, Одесской и, Николаевской областях, пишет издание.
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьНиколаевская областьВ мире
 
 
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