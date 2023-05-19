https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872789009.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на территории которой объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T01:41

2023-05-19T01:41

2023-05-19T01:41

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

николаевская область

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области, на территории которой объявлена воздушная тревога. "О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - пишет издание "Страна.ua" в телеграм-канале. Воздушная тревога также объявлена в Ровненской, Одесской и, Николаевской областях, пишет издание.

https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html

хмельницкая область

николаевская область

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