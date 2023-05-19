https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 19.05.2023

В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, на территории которой объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T01:17

2023-05-19T01:17

2023-05-19T01:17

специальная военная операция на украине

киевская область

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, на территории которой объявлена воздушная тревога. "Сообщают о... взрывах в Киевской области", - пишет издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872786606.html

киевская область

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