https://ria.ru/20230519/vzryvy-1872788422.html
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 19.05.2023
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, на территории которой объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T01:17
2023-05-19T01:17
2023-05-19T01:17
специальная военная операция на украине
киевская область
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской области, на территории которой объявлена воздушная тревога. "Сообщают о... взрывах в Киевской области", - пишет издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
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киевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ
"Страна.ua": в Киевской области прогремели взрывы