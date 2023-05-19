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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской области Украины, на территории которой объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:47
2023-05-19T00:47
2023-05-19T00:47
специальная военная операция на украине
черниговская область
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в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черниговской области Украины, на территории которой объявлена воздушная тревога. "Сообщают о... взрывах в Черниговской области", - пишет издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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черниговская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
"Страна.ua": в Черниговской области прогремели взрывы