Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске
Кадыров назвал выступление Путина на заседании в Пятигорске содержательным и интересным
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным.
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"Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он добавил, что все решения заседания примут на вооружение, будет продолжена работа по реализации стратегии. По его словам, в то время как в странах Европы и на Западе уничтожаются традиционные ценности, курс президента страны направлен на укрепление роли семьи, межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение традиционных ценностей, поддержку этнокультурного многообразия.
"Владимир Владимирович является примером истинного служения своему Отечеству и народу. Он лично выезжает в регионы, проводит совещания, решает существующие проблемы. У меня нет ни толики сомнения, что под руководством Владимира Владимировича все цели и задачи по развитию страны и защите государственных интересов будут достигнуты", - написал глава Чечни.
Известно, что Путин задержится в Пятигорске еще на один день. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента состоялась отдельная встреча с Кадыровым, в субботу намечены встречи с руководителями других регионов.