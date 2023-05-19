https://ria.ru/20230519/vystuplenie-1873054823.html

Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске

Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске - РИА Новости, 19.05.2023

Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T23:52

2023-05-19T23:52

2023-05-19T23:52

пятигорск

владимир путин

рамзан кадыров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:179:3077:1910_1920x0_80_0_0_976a2a5236cb08b1578293ff172ab744.jpg

ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным. Он добавил, что все решения заседания примут на вооружение, будет продолжена работа по реализации стратегии. По его словам, в то время как в странах Европы и на Западе уничтожаются традиционные ценности, курс президента страны направлен на укрепление роли семьи, межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение традиционных ценностей, поддержку этнокультурного многообразия. "Владимир Владимирович является примером истинного служения своему Отечеству и народу. Он лично выезжает в регионы, проводит совещания, решает существующие проблемы. У меня нет ни толики сомнения, что под руководством Владимира Владимировича все цели и задачи по развитию страны и защите государственных интересов будут достигнуты", - написал глава Чечни. Известно, что Путин задержится в Пятигорске еще на один день. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента состоялась отдельная встреча с Кадыровым, в субботу намечены встречи с руководителями других регионов.

https://ria.ru/20230519/putin-1872961446.html

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пятигорск, владимир путин, рамзан кадыров, общество