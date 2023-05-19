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Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске - РИА Новости, 19.05.2023
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23:52 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/vystuplenie-1873054823.html
Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске
Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске - РИА Новости, 19.05.2023
Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T23:52
2023-05-19T23:52
пятигорск
владимир путин
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным. Он добавил, что все решения заседания примут на вооружение, будет продолжена работа по реализации стратегии. По его словам, в то время как в странах Европы и на Западе уничтожаются традиционные ценности, курс президента страны направлен на укрепление роли семьи, межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение традиционных ценностей, поддержку этнокультурного многообразия. "Владимир Владимирович является примером истинного служения своему Отечеству и народу. Он лично выезжает в регионы, проводит совещания, решает существующие проблемы. У меня нет ни толики сомнения, что под руководством Владимира Владимировича все цели и задачи по развитию страны и защите государственных интересов будут достигнуты", - написал глава Чечни. Известно, что Путин задержится в Пятигорске еще на один день. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента состоялась отдельная встреча с Кадыровым, в субботу намечены встречи с руководителями других регионов.
https://ria.ru/20230519/putin-1872961446.html
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пятигорск, владимир путин, рамзан кадыров, общество
Пятигорск, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров прокомментировал выступление Путина на заседании в Пятигорске

Кадыров назвал выступление Путина на заседании в Пятигорске содержательным и интересным

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 19 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным.
«
"Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом", - написал Кадыров в телеграм-канале.
Он добавил, что все решения заседания примут на вооружение, будет продолжена работа по реализации стратегии. По его словам, в то время как в странах Европы и на Западе уничтожаются традиционные ценности, курс президента страны направлен на укрепление роли семьи, межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение традиционных ценностей, поддержку этнокультурного многообразия.
"Владимир Владимирович является примером истинного служения своему Отечеству и народу. Он лично выезжает в регионы, проводит совещания, решает существующие проблемы. У меня нет ни толики сомнения, что под руководством Владимира Владимировича все цели и задачи по развитию страны и защите государственных интересов будут достигнуты", - написал глава Чечни.
Известно, что Путин задержится в Пятигорске еще на один день. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента состоялась отдельная встреча с Кадыровым, в субботу намечены встречи с руководителями других регионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ПятигорскВладимир ПутинРамзан КадыровОбщество
 
 
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