https://ria.ru/20230519/vystavka-1872920209.html

В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина

В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина - РИА Новости, 19.05.2023

В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина

В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка "Царь Федор", подготовленная к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, сообщает РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T14:11

2023-05-19T14:11

2023-05-19T14:11

втб

федор шаляпин

санкт-петербург

культура

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка "Царь Федор", подготовленная к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, сообщает пресс-служба ВТБ, генерального спонсора выставки.Шаляпин создал собственный исполнительский стиль, превратил оперу в синтез драматического и вокального искусств. Певец был мастером перевоплощения, любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера."Экспозиция позволяет не просто узнать о жизни великого баса, но и попытаться понять его: разобраться, что повлияло на выбор Шаляпина стать артистом, как ему удалось стать гением перевоплощений и добиться мировой славы. Банк традиционно поддерживает проекты, которые дают возможность не просто соприкоснуться, но погрузиться в культурное наследие страны. Выставка в Музее музыки – второй наш проект этого года, посвященный Шаляпину. В рамках общебанковской программы "Культурная страна" в феврале при поддержке ВТБ на телеканале "Россия-1" вышел исторический сериал о жизни великого баса", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Они отражают два больших периода жизни русского баса – впечатления детства и юности и выбор творческого пути в первом зале и главные сценические образы певца – во втором. Эмоциональный аккорд экспозиции — скульптура современного художника Нестора Энгельке "Корни Шаляпина", воплотившая в себе мощный образ таланта, вышедшего из народа.На выставке также представлены автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как замечательного художника. Особое внимание стоит уделить невоплощенной мечте певца – он хотел построить "Замок искусства" для артистов на скале Пушкина в Крыму. На основе эскизов замка, заказанных Шаляпиным у архитектора Ивана Фомина и ныне хранящихся в Музее архитектуры Щусева, для выставки создан уникальный видеоарт.Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основу положены тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре - текст читает Пётр Захаров. В аудиоспектакле зазвучит и голос самого певца, исполняющего хиты своего репертуара.ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".Экспозиция продлится до 22 октября.

https://ria.ru/20230421/moskva-1866915900.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, федор шаляпин, санкт-петербург, культура