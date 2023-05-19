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В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина - РИА Новости, 19.05.2023
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14:11 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/vystavka-1872920209.html
В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина
В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина - РИА Новости, 19.05.2023
В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина
В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка "Царь Федор", подготовленная к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, сообщает РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T14:11
2023-05-19T14:11
втб
федор шаляпин
санкт-петербург
культура
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка "Царь Федор", подготовленная к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, сообщает пресс-служба ВТБ, генерального спонсора выставки.Шаляпин создал собственный исполнительский стиль, превратил оперу в синтез драматического и вокального искусств. Певец был мастером перевоплощения, любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера."Экспозиция позволяет не просто узнать о жизни великого баса, но и попытаться понять его: разобраться, что повлияло на выбор Шаляпина стать артистом, как ему удалось стать гением перевоплощений и добиться мировой славы. Банк традиционно поддерживает проекты, которые дают возможность не просто соприкоснуться, но погрузиться в культурное наследие страны. Выставка в Музее музыки – второй наш проект этого года, посвященный Шаляпину. В рамках общебанковской программы "Культурная страна" в феврале при поддержке ВТБ на телеканале "Россия-1" вышел исторический сериал о жизни великого баса", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Они отражают два больших периода жизни русского баса – впечатления детства и юности и выбор творческого пути в первом зале и главные сценические образы певца – во втором. Эмоциональный аккорд экспозиции — скульптура современного художника Нестора Энгельке "Корни Шаляпина", воплотившая в себе мощный образ таланта, вышедшего из народа.На выставке также представлены автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как замечательного художника. Особое внимание стоит уделить невоплощенной мечте певца – он хотел построить "Замок искусства" для артистов на скале Пушкина в Крыму. На основе эскизов замка, заказанных Шаляпиным у архитектора Ивана Фомина и ныне хранящихся в Музее архитектуры Щусева, для выставки создан уникальный видеоарт.Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основу положены тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре - текст читает Пётр Захаров. В аудиоспектакле зазвучит и голос самого певца, исполняющего хиты своего репертуара.ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".Экспозиция продлится до 22 октября.
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втб, федор шаляпин, санкт-петербург, культура
ВТБ, Федор Шаляпин, Санкт-Петербург, Культура

В Петербурге открывается выставка к 150-летию Федора Шаляпина

© РИА Новости / Алексей Свердлов | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Портрет Федора Шаляпина". Холст, масло, 1922 год. Художник Борис Михайлович Кустодиев. Государственный Русский музей
Репродукция картины Портрет Федора Шаляпина. Холст, масло, 1922 год. Художник Борис Михайлович Кустодиев. Государственный Русский музей - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Свердлов
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Репродукция картины "Портрет Федора Шаляпина". Холст, масло, 1922 год. Художник Борис Михайлович Кустодиев. Государственный Русский музей
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка "Царь Федор", подготовленная к 150-летию оперного певца Федора Шаляпина, сообщает пресс-служба ВТБ, генерального спонсора выставки.
Шаляпин создал собственный исполнительский стиль, превратил оперу в синтез драматического и вокального искусств. Певец был мастером перевоплощения, любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера.
"Экспозиция позволяет не просто узнать о жизни великого баса, но и попытаться понять его: разобраться, что повлияло на выбор Шаляпина стать артистом, как ему удалось стать гением перевоплощений и добиться мировой славы. Банк традиционно поддерживает проекты, которые дают возможность не просто соприкоснуться, но погрузиться в культурное наследие страны. Выставка в Музее музыки – второй наш проект этого года, посвященный Шаляпину. В рамках общебанковской программы "Культурная страна" в феврале при поддержке ВТБ на телеканале "Россия-1" вышел исторический сериал о жизни великого баса", – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводит пресс-служба.
Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Они отражают два больших периода жизни русского баса – впечатления детства и юности и выбор творческого пути в первом зале и главные сценические образы певца – во втором. Эмоциональный аккорд экспозиции — скульптура современного художника Нестора Энгельке "Корни Шаляпина", воплотившая в себе мощный образ таланта, вышедшего из народа.
На выставке также представлены автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как замечательного художника. Особое внимание стоит уделить невоплощенной мечте певца – он хотел построить "Замок искусства" для артистов на скале Пушкина в Крыму. На основе эскизов замка, заказанных Шаляпиным у архитектора Ивана Фомина и ныне хранящихся в Музее архитектуры Щусева, для выставки создан уникальный видеоарт.
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Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основу положены тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре - текст читает Пётр Захаров. В аудиоспектакле зазвучит и голос самого певца, исполняющего хиты своего репертуара.
ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
Экспозиция продлится до 22 октября.
 
ВТБФедор ШаляпинСанкт-ПетербургКультура
 
 
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