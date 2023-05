https://ria.ru/20230519/vystavka-1872884698.html

Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане

Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане - РИА Новости, 19.05.2023

Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане

Российская коллективная экспозиция на международной выставке "KIHE-2023: Здравоохранение" в Казахстане, на которой были впервые представлены медицинские... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:37

2023-05-19T12:37

2023-05-19T12:37

казахстан

россия

российский экспортный центр (рэц)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800342716_0:555:2609:2023_1920x0_80_0_0_f9fa5463edaa8e5b3fcb94563e67a609.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская коллективная экспозиция на международной выставке "KIHE-2023: Здравоохранение" в Казахстане, на которой были впервые представлены медицинские инновации под брендом Made in Russia, стала крупнейшей на экспозиции, а отечественные компании за три дня установили более 200 деловых контактов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Выставка прошла 17-19 мая в Алма-Ате."Российский коллективный стенд площадью более 300 квадратных метров стал одним из крупнейших и произвел впечатление на посетителей не только своими масштабами, но и широким спектром продукции для различных областей медицины, включая хирургию, кардиологию, кардиохирургию, функциональную диагностику, физиотерапию, травматологию и реабилитацию. Представлять бренд Made in Russia в Алматы приехали 25 производителей", - говорится в сообщении.Кроме того, стенд Made in Russia получил награду за лучший дизайн на выставке.Благодаря мероприятиям в формате B2B, прошедшим на стенде, участники национальной экспозиции смогли установить более 200 полезных деловых контактов с представителями местных больниц и дистрибьюторов. Участие в KIHE под национальным брендом Made in Russia также позволит компаниям укрепить свои позиции на казахстанском рынке как надежных поставщиков передовых решений и расширить сферу взаимодействия с партнерами из региона.Одним из значимых событий стало посещение стенда Made in Russia заместителем мэра города Алма-Аты Асем Нусуповой, что подчеркнуло важность участия российских компаний в выставке.

https://ria.ru/20230518/podderzhka-1872748165.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)