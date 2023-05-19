https://ria.ru/20230519/vystavka-1872884698.html
Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане
Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане - РИА Новости, 19.05.2023
Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане
Российская коллективная экспозиция на международной выставке "KIHE-2023: Здравоохранение" в Казахстане, на которой были впервые представлены медицинские... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:37
2023-05-19T12:37
2023-05-19T12:37
казахстан
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская коллективная экспозиция на международной выставке "KIHE-2023: Здравоохранение" в Казахстане, на которой были впервые представлены медицинские инновации под брендом Made in Russia, стала крупнейшей на экспозиции, а отечественные компании за три дня установили более 200 деловых контактов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).Выставка прошла 17-19 мая в Алма-Ате."Российский коллективный стенд площадью более 300 квадратных метров стал одним из крупнейших и произвел впечатление на посетителей не только своими масштабами, но и широким спектром продукции для различных областей медицины, включая хирургию, кардиологию, кардиохирургию, функциональную диагностику, физиотерапию, травматологию и реабилитацию. Представлять бренд Made in Russia в Алматы приехали 25 производителей", - говорится в сообщении.Кроме того, стенд Made in Russia получил награду за лучший дизайн на выставке.Благодаря мероприятиям в формате B2B, прошедшим на стенде, участники национальной экспозиции смогли установить более 200 полезных деловых контактов с представителями местных больниц и дистрибьюторов. Участие в KIHE под национальным брендом Made in Russia также позволит компаниям укрепить свои позиции на казахстанском рынке как надежных поставщиков передовых решений и расширить сферу взаимодействия с партнерами из региона.Одним из значимых событий стало посещение стенда Made in Russia заместителем мэра города Алма-Аты Асем Нусуповой, что подчеркнуло важность участия российских компаний в выставке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, российский экспортный центр (рэц)
Казахстан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская коллективная экспозиция на международной выставке "KIHE-2023: Здравоохранение" в Казахстане, на которой были впервые представлены медицинские инновации под брендом Made in Russia, стала крупнейшей на экспозиции, а отечественные компании за три дня установили более 200 деловых контактов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Выставка прошла 17-19 мая в Алма-Ате
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"Российский коллективный стенд площадью более 300 квадратных метров стал одним из крупнейших и произвел впечатление на посетителей не только своими масштабами, но и широким спектром продукции для различных областей медицины, включая хирургию, кардиологию, кардиохирургию, функциональную диагностику, физиотерапию, травматологию и реабилитацию. Представлять бренд Made in Russia в Алматы приехали 25 производителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, стенд Made in Russia получил награду за лучший дизайн на выставке.
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Благодаря мероприятиям в формате B2B, прошедшим на стенде, участники национальной экспозиции смогли установить более 200 полезных деловых контактов с представителями местных больниц и дистрибьюторов. Участие в KIHE под национальным брендом Made in Russia также позволит компаниям укрепить свои позиции на казахстанском рынке как надежных поставщиков передовых решений и расширить сферу взаимодействия с партнерами из региона.
Одним из значимых событий стало посещение стенда Made in Russia заместителем мэра города Алма-Аты Асем Нусуповой, что подчеркнуло важность участия российских компаний в выставке.