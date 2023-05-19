https://ria.ru/20230519/vystavka-1872769761.html

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023 - РИА Новости, 19.05.2023

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023

Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2023 состоится в Москве в пространстве "КУБ" на территории дизайн-завода "ФЛАКОН" 28 мая. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T05:19

2023-05-19T05:19

2023-05-19T05:19

москва

животные

бездомные животные

домашние животные

благотворительность

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2023 состоится в Москве в пространстве "КУБ" на территории дизайн-завода "ФЛАКОН" 28 мая.Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьВесной2023 пройдет 28 мая с 12:00 до 18:00 по адресу : дизайн-завод "Флакон" пространство "Куб", Большая Новодмитровская ул., д.36, стр.12, метро Дмитровская.Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.

https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872601042.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность