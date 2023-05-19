Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023 - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/vystavka-1872769761.html
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023 - РИА Новости, 19.05.2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023
Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2023 состоится в Москве в пространстве "КУБ" на территории дизайн-завода "ФЛАКОН" 28 мая. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:19
2023-05-19T05:19
москва
животные
бездомные животные
домашние животные
благотворительность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872767278_9:0:1876:1050_1920x0_80_0_0_f8e385f7b6faa76b6bf4f6291336161f.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2023 состоится в Москве в пространстве "КУБ" на территории дизайн-завода "ФЛАКОН" 28 мая.Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьВесной2023 пройдет 28 мая с 12:00 до 18:00 по адресу : дизайн-завод "Флакон" пространство "Куб", Большая Новодмитровская ул., д.36, стр.12, метро Дмитровская.Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
https://ria.ru/20230518/zhivotnye-1872601042.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872767278_243:0:1643:1050_1920x0_80_0_0_1c396bd53320a5511e5f6622a996fe44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность
Москва, Животные, бездомные животные, домашние животные, Благотворительность

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023

© Фото : предоставлено БФ "Вирта"В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023 - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : предоставлено БФ "Вирта"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2023 состоится в Москве в пространстве "КУБ" на территории дизайн-завода "ФЛАКОН" 28 мая.
Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 7
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Зимой!
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
3 из 7
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
4 из 7
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
5 из 7
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Зимой!
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 7
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных Надо брать! Зимой!
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 7
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
3 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
4 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
5 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 7
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
#НадоБратьВесной2023 пройдет 28 мая с 12:00 до 18:00 по адресу : дизайн-завод "Флакон" пространство "Куб", Большая Новодмитровская ул., д.36, стр.12, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.
Щенки породы аляскинский маламут - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В России отрегулируют деятельность заводчиков животных
18 мая, 12:33
 
МоскваЖивотныебездомные животныедомашние животныеБлаготворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала