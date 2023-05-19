В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023
© Фото : предоставлено БФ "Вирта"В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьВесной2023
© Фото : предоставлено БФ "Вирта"
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Выставка-пристройство бездомных животных #НадоБратьВесной2023 состоится в Москве в пространстве "КУБ" на территории дизайн-завода "ФЛАКОН" 28 мая.
Посетители выставки увидят 150 собак и кошек из приютов, полностью готовых стать домашними. Животные доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и отдаются хозяевам по договору ответственного содержания при предъявлении паспорта.
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
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© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
3 из 7
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
4 из 7
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
5 из 7
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 7
© Фото : БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 7
Выставка бездомных животных #НадоБратьОсенью2021
© Фото : БФ "Вирта"
1 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
2 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
3 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
4 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
5 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
6 из 7
Выставка бездомных животных "Надо брать! Зимой!"
© Фото : БФ "Вирта"
7 из 7
На выставку можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства и оставить в подарок животным. Волонтеры расскажут, как помогать бездомным животным в приюте или удаленно.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе на "Хрумкорте", приобрести памятные сувениры на благотворительном маркете. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
#НадоБратьВесной2023 пройдет 28 мая с 12:00 до 18:00 по адресу : дизайн-завод "Флакон" пространство "Куб", Большая Новодмитровская ул., д.36, стр.12, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится благотворительным фондом защиты животных "Вирта" при поддержке Фонда Президентских Грантов.