Рейтинг@Mail.ru
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/vyplaty-1872804460.html
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына - РИА Новости, 19.05.2023
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына
Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:30
2023-05-19T07:30
алтайский край
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Женщина отметила, что мужчина с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, не платил алиментов, не оказывал даже моральной поддержки. "Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, Алейский городской суд …указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется", - отмечается в сообщении. Мужчина подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения. "Поскольку уклонение ответчика от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию сына нашло свое подтверждение, постановленное решение является законным", - подчеркнул пресс-служба.
https://radiosputnik.ria.ru/20230418/svo-1866020062.html
алтайский край
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, украина
Алтайский край, Украина
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына

На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына, которого он не воспитывал

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«
"Н. обратилась в суд с иском к бывшему супругу о лишении его права на денежные выплаты, предназначенные последнему в связи с гибелью сына в период прохождения военной службы, указав, что их общий с ответчиком сын погиб при прохождении военной службы в ходе специальной военной операции на территории Украины, поэтому членам семьи военнослужащего в равных долях положены денежные выплаты", - говорится в сообщении.
Женщина отметила, что мужчина с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, не платил алиментов, не оказывал даже моральной поддержки.
"Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, Алейский городской суд …указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется", - отмечается в сообщении.
Мужчина подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения.
"Поскольку уклонение ответчика от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию сына нашло свое подтверждение, постановленное решение является законным", - подчеркнул пресс-служба.
Молоток в зале судебных заседаний
Суд вынес приговор контрактнику, самовольно покинувшему зону СВО
18 апреля, 11:24
 
Алтайский крайУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала