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На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына

На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына - РИА Новости, 19.05.2023

На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына

Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:30

2023-05-19T07:30

2023-05-19T07:30

алтайский край

украина

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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Женщина отметила, что мужчина с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, не платил алиментов, не оказывал даже моральной поддержки. "Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, Алейский городской суд …указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется", - отмечается в сообщении. Мужчина подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения. "Поскольку уклонение ответчика от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию сына нашло свое подтверждение, постановленное решение является законным", - подчеркнул пресс-служба.

https://radiosputnik.ria.ru/20230418/svo-1866020062.html

алтайский край

украина

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алтайский край, украина