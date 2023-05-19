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На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына - РИА Новости, 19.05.2023
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына
Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:30
2023-05-19T07:30
2023-05-19T07:30
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БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Женщина отметила, что мужчина с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, не платил алиментов, не оказывал даже моральной поддержки. "Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, Алейский городской суд …указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется", - отмечается в сообщении. Мужчина подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения. "Поскольку уклонение ответчика от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию сына нашло свое подтверждение, постановленное решение является законным", - подчеркнул пресс-служба.
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алтайский край, украина
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына
На Алтае лишили отца прав на выплаты за погибшего в СВО сына, которого он не воспитывал
БАРНАУЛ, 19 мая - РИА Новости. Суд в Алтайском крае лишил отца прав на выплаты за погибшего в специальной военной операции сына, которого он не воспитывал, апелляционная инстанция признала решение законным, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
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"Н. обратилась в суд с иском к бывшему супругу о лишении его права на денежные выплаты, предназначенные последнему в связи с гибелью сына в период прохождения военной службы, указав, что их общий с ответчиком сын погиб при прохождении военной службы в ходе специальной военной операции на территории Украины, поэтому членам семьи военнослужащего в равных долях положены денежные выплаты", - говорится в сообщении.
Женщина отметила, что мужчина с момента рождения сына участия в его жизни не принимал, не платил алиментов, не оказывал даже моральной поддержки.
"Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, Алейский городской суд …указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется", - отмечается в сообщении.
Мужчина подал апелляцию, но судебная коллегия оставила решение без изменения.
"Поскольку уклонение ответчика от выполнения своих обязанностей по воспитанию и содержанию сына нашло свое подтверждение, постановленное решение является законным", - подчеркнул пресс-служба.
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