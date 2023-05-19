Сербия не позволит навязывать себе решение о введении санкций, заявил Вучич
Вучич: Сербия не позволит вмешиваться в свою политику и диктовать решение о санкциях
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Граждане Сербии сами решают, вводить ли санкции в отношении какого-либо государства, и выбрали военный нейтралитет и самостоятельную политику, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданами на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) перед зданием Скупщины (парламента) в Белграде начался очередной массовый протест оппозиции "против насилия в Сербии".
По словам Вучича, он подвергается внешнеполитическому давлению и нападкам политических оппонентов внутри страны, потому что защищает самостоятельную политику Сербии.
"Не дам им, чтобы Косово стало независимым, не будут они проводить внешнюю политику Сербии и определять, против кого вводить санкции, а против кого не вводить. Такое решение будет принимать народ Сербии. Народ сказал, что мы - военно нейтральны, и сами будем защищать свою землю!" - заявил Вучич под аплодисменты собравшихся.
Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников.
Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда.