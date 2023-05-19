https://ria.ru/20230519/vuchich-1873038216.html

Сербия не позволит навязывать себе решение о введении санкций, заявил Вучич

Сербия не позволит навязывать себе решение о введении санкций, заявил Вучич - РИА Новости, 19.05.2023

Сербия не позволит навязывать себе решение о введении санкций, заявил Вучич

Граждане Сербии сами решают, вводить ли санкции в отношении какого-либо государства, и выбрали военный нейтралитет и самостоятельную политику, заявил сербский... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:38

2023-05-19T20:38

2023-05-19T20:38

в мире

сербия

белград (город)

косово

александр вучич

партия свободы и справедливости

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 19 мая - РИА Новости. Граждане Сербии сами решают, вводить ли санкции в отношении какого-либо государства, и выбрали военный нейтралитет и самостоятельную политику, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства вечером в пятницу выступает перед гражданами на площади города-спутника Белграда Панчево на многотысячном митинге. В то же время в 18.00 (19.00 мск) перед зданием Скупщины (парламента) в Белграде начался очередной массовый протест оппозиции "против насилия в Сербии". По словам Вучича, он подвергается внешнеполитическому давлению и нападкам политических оппонентов внутри страны, потому что защищает самостоятельную политику Сербии. "Не дам им, чтобы Косово стало независимым, не будут они проводить внешнюю политику Сербии и определять, против кого вводить санкции, а против кого не вводить. Такое решение будет принимать народ Сербии. Народ сказал, что мы - военно нейтральны, и сами будем защищать свою землю!" - заявил Вучич под аплодисменты собравшихся. Оппозиционные Демократическая партия, Народная партия, Партия свободы и справедливости и еще ряд оппонентов собрали 8 мая через соцсети сторонников и граждан на мирное протестное шествие от Скупщины (парламента) до здания правительства страны. Лозунгом акции стало "Сербия против насилия", организаторы заявили в ходе шествия, что в нем участвовали 50 тысяч человек, МВД Сербии не сообщало официальных оценок числа участников. Вучич заявил тогда, что оппозиция использует в политических целях эмоции граждан в связи с двумя массовыми убийствами в начале мая, по его данным, на протестную акцию 8 мая пришли максимум 9 тысяч человек. Протесты повторились 12 мая и 19 мая с перекрытием важных транспортных артерий Белграда.

https://ria.ru/20230519/vuchich-1873034755.html

https://ria.ru/20230519/revolyutsiya-1873031165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич, партия свободы и справедливости, санкции в отношении россии