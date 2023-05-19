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На Соледаро-Артемовском направлении сорвали попытку атаки украинских войск - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 19.05.2023 (обновлено: 08:51 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vsu-1872798104.html
На Соледаро-Артемовском направлении сорвали попытку атаки украинских войск
На Соледаро-Артемовском направлении сорвали попытку атаки украинских войск - РИА Новости, 19.05.2023
На Соледаро-Артемовском направлении сорвали попытку атаки украинских войск
Российские военные предотвратили попытку украинской ротной тактической группы атаковать на Соледаро-Артемовском направлении, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T05:09
2023-05-19T08:51
специальная военная операция на украине
горняк
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку украинской ротной тактической группы атаковать на Соледаро-Артемовском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС "Юг" Вадим Астафьев. "Противник понес потери в живой силе и бронетехнике", — уточнил он. Начальник пресс-центра добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" "Южной" группировки войск уничтожил две ракеты комплекса HIMARS. На Авдеевском оперативном направлении, по словам Астафьева, стрелковая группа подразделения специального назначения сбила украинский беспилотник типа "Фурия". Он уточнил, что на Марьинском оперативном направлении подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа вели атакующие действия. Они уничтожили пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневые позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Также, как рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Победа российские бойцы сорвали две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях.
https://ria.ru/20230519/himars-1872796303.html
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горняк, вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горняк, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Соледаро-Артемовском направлении сорвали попытку атаки украинских войск

Минобороны сообщило о срыве попытки атаки ВСУ на Соледаро-Артемовском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку украинской ротной тактической группы атаковать на Соледаро-Артемовском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС "Юг" Вадим Астафьев.
"Противник понес потери в живой силе и бронетехнике", — уточнил он.
Начальник пресс-центра добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" "Южной" группировки войск уничтожил две ракеты комплекса HIMARS.
На Авдеевском оперативном направлении, по словам Астафьева, стрелковая группа подразделения специального назначения сбила украинский беспилотник типа "Фурия".
«

"В результате огневого налета артиллерийских расчетов реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" соединения Южного военного округа в районе населенного пункта Горняк уничтожены десять единиц автомобильной техники подвоза, 155-миллиметровое самоходное орудие", — отметил начальник пресс-центра.

Он уточнил, что на Марьинском оперативном направлении подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа вели атакующие действия. Они уничтожили пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневые позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Также, как рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Победа российские бойцы сорвали две попытки ротации украинских подразделений на боевых позициях.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорнякВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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