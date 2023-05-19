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РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев" - РИА Новости, 19.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:52 19.05.2023 (обновлено: 17:50 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/vr-proekty-1872891361.html
РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"
РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев" - РИА Новости, 19.05.2023
РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"
выставка музейных VR-механик, созданных в агентстве РИА Новости, пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве 20 мая и станет одним... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:52
2023-05-19T17:50
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. "Ночь погружения", выставка музейных VR-механик, созданных в агентстве РИА Новости, пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве 20 мая и станет одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев".Во время акции "Ночь музеев" гости ГИМ смогут увидеть и опробовать лучшие музейные VR-механики, которые не раз были представлены на масштабных российских и международных культурных форумах, являются частью музейных экспозиций и выставок. Посетить VR-станции "Ночи погружения" можно будет в субботу с 12:00 до 23:00.Экспозиции "Ночи погружений" расположатся в легендарных "Парадных сенях" и "Половецком дворике" ГИМ. Посетители смогут увидеть выставочные версии шести исторических публицистических VR-проектов, созданных вместе с учеными разных российских музеев, и анонс премьеры 2023 года - проекта "Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов"."VR-марафон РИА Новости станет одной из ярких историй, которые развернутся в Историческом музее в рамках акции “Ночь музеев”. Мы совместно с коллегами не просто расскажем о важнейших событиях прошлого нашей страны, но и пригласим погрузиться в историю и заглянуть в будущее", — прокомментировал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин."Музей исчезнувших картин" - удивительное VR-пространство, где совместно экспертами федеральных и региональных музеев и фондов были воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, в войнах, становились жертвами мародеров и политических репрессий. получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности. В VR-музее собраны восстановленные образцы русского искусства — древние иконы и картины отечественных художников. О большинстве полотен не осталось ничего, кроме редких упоминаний в архива, но, благодаря современным технологиям, можно снова увидеть утраченные шедевры и узнать об их трагической судьбе."Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" - документальный VR-квест, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Пользователь побывает в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и близ берегов США, отправится в Японию, окажется в закрытом порту и на местном прибрежном рынке, "встретится" с императором Александром I, великими русскими моряками-исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном, Николаем Резановым, Юрием Лисянским и самим Иваном Крузенштерном."VR-археология: тайны Куликова поля" - уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь сможет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. В выставочной версии проекта пользователь получает возможность оказаться на стрельбище Куликова поля и отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции Государственного музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы. Площадка виртуальной реальности оформлена в тульском представительстве музея-заповедника "Куликово поле" – в Научном центре "Археология и реставрация"."Нюрнберг: VRдикт народов" - масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду, ставший совместной работой ученых-историков, музейных экспертов и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Пользователь этого VR-квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха."Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция"- проект, который ежегодно становится частью выставочного пространства в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, где пользователь может ступить на поверхность обратной стороны Луны, ощущая себя в настоящем скафандре лунавта, увидеть, как выглядит первая международная Лунная база, и узнать, почему ее создание так важно для всех землян. Проект создан на основе реально существующих разработок, чертежей и экспертных расчетов.Посетители в числе первых увидят трейлер нового проекта "Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект рассказывает об уникальных художественных традициях, технике и канонах традиционного искусствах разных территорий страны и мест бытования многовековых художественных промыслов. Проект даст пользователям возможность преобразить игровое пространство, в котором современные предметы сочетаются с элементами нематериального наследства народов России и будет доступен для широкой аудитории летом этого года.Акция "Ночь музеев" традиционно проводится в рамках празднования Международного дня музеев, который отмечается 18 мая.Ключевой принцип мероприятия - максимальная открытость для посетителей, которым в эту ночь распахивают двери не только музеи, но и театры, галереи и выставочные центры.В России акция "Ночь музеев" регулярно проводится с 2002 года. Её организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".В 2023 году, кроме Государственного исторического музея, в акции примут участие десятки культурных учреждений, включая Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина, Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Дом-музей А. П. Чехова и другие.
https://ria.ru/20230518/akkrelitatsiya-1872596082.html
https://ria.ru/20230516/rekonstruktsiya-1871974773.html
https://ria.ru/20230419/podkast-1866372696.html
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Артем Смирнов
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Новости агентства, Москва, Россия, РИА Новости, Технологии, Культура

РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"

© РИА НовостиРИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"
РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках Ночи музеев - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости
РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. "Ночь погружения", выставка музейных VR-механик, созданных в агентстве РИА Новости, пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве 20 мая и станет одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев".
Во время акции "Ночь музеев" гости ГИМ смогут увидеть и опробовать лучшие музейные VR-механики, которые не раз были представлены на масштабных российских и международных культурных форумах, являются частью музейных экспозиций и выставок. Посетить VR-станции "Ночи погружения" можно будет в субботу с 12:00 до 23:00.
Девушка около стенда РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
РИА Новости отказали в аккредитации на форум IATA в Стамбуле
18 мая, 12:18
Экспозиции "Ночи погружений" расположатся в легендарных "Парадных сенях" и "Половецком дворике" ГИМ. Посетители смогут увидеть выставочные версии шести исторических публицистических VR-проектов, созданных вместе с учеными разных российских музеев, и анонс премьеры 2023 года - проекта "Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов".
"VR-марафон РИА Новости станет одной из ярких историй, которые развернутся в Историческом музее в рамках акции “Ночь музеев”. Мы совместно с коллегами не просто расскажем о важнейших событиях прошлого нашей страны, но и пригласим погрузиться в историю и заглянуть в будущее", — прокомментировал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
"Музей исчезнувших картин" - удивительное VR-пространство, где совместно экспертами федеральных и региональных музеев и фондов были воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, в войнах, становились жертвами мародеров и политических репрессий. получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности. В VR-музее собраны восстановленные образцы русского искусства — древние иконы и картины отечественных художников. О большинстве полотен не осталось ничего, кроме редких упоминаний в архива, но, благодаря современным технологиям, можно снова увидеть утраченные шедевры и узнать об их трагической судьбе.
Участники выставки Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле, приуроченной к годовщине окончания обвинительной части Нюрнбергского процесса 4 марта 1946 года, в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань
16 мая, 12:00
"Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" - документальный VR-квест, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Пользователь побывает в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и близ берегов США, отправится в Японию, окажется в закрытом порту и на местном прибрежном рынке, "встретится" с императором Александром I, великими русскими моряками-исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном, Николаем Резановым, Юрием Лисянским и самим Иваном Крузенштерном.
"VR-археология: тайны Куликова поля" - уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь сможет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. В выставочной версии проекта пользователь получает возможность оказаться на стрельбище Куликова поля и отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции Государственного музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы. Площадка виртуальной реальности оформлена в тульском представительстве музея-заповедника "Куликово поле" – в Научном центре "Археология и реставрация".
"Нюрнберг: VRдикт народов" - масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду, ставший совместной работой ученых-историков, музейных экспертов и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Пользователь этого VR-квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха.
Подкаст Сомелье-фрилансер - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
РИА Новости и Роскачество выпустили подкаст о российском виноделии
19 апреля, 15:54
"Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция"- проект, который ежегодно становится частью выставочного пространства в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, где пользователь может ступить на поверхность обратной стороны Луны, ощущая себя в настоящем скафандре лунавта, увидеть, как выглядит первая международная Лунная база, и узнать, почему ее создание так важно для всех землян. Проект создан на основе реально существующих разработок, чертежей и экспертных расчетов.
Посетители в числе первых увидят трейлер нового проекта "Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект рассказывает об уникальных художественных традициях, технике и канонах традиционного искусствах разных территорий страны и мест бытования многовековых художественных промыслов. Проект даст пользователям возможность преобразить игровое пространство, в котором современные предметы сочетаются с элементами нематериального наследства народов России и будет доступен для широкой аудитории летом этого года.
Акция "Ночь музеев" традиционно проводится в рамках празднования Международного дня музеев, который отмечается 18 мая.
Ночь музеев - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Ночь музеев: когда будет в 2023 году, участники акции, программа
5 мая, 17:10
Ключевой принцип мероприятия - максимальная открытость для посетителей, которым в эту ночь распахивают двери не только музеи, но и театры, галереи и выставочные центры.
В России акция "Ночь музеев" регулярно проводится с 2002 года. Её организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
В 2023 году, кроме Государственного исторического музея, в акции примут участие десятки культурных учреждений, включая Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина, Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Дом-музей А. П. Чехова и другие.
 
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