https://ria.ru/20230519/vr-proekty-1872891361.html

РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"

РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев" - РИА Новости, 19.05.2023

РИА Новости представит линейку VR-проектов в рамках "Ночи музеев"

выставка музейных VR-механик, созданных в агентстве РИА Новости, пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве 20 мая и станет одним... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:52

2023-05-19T12:52

2023-05-19T17:50

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. "Ночь погружения", выставка музейных VR-механик, созданных в агентстве РИА Новости, пройдет в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве 20 мая и станет одним из самых ярких событий акции "Ночь музеев".Во время акции "Ночь музеев" гости ГИМ смогут увидеть и опробовать лучшие музейные VR-механики, которые не раз были представлены на масштабных российских и международных культурных форумах, являются частью музейных экспозиций и выставок. Посетить VR-станции "Ночи погружения" можно будет в субботу с 12:00 до 23:00.Экспозиции "Ночи погружений" расположатся в легендарных "Парадных сенях" и "Половецком дворике" ГИМ. Посетители смогут увидеть выставочные версии шести исторических публицистических VR-проектов, созданных вместе с учеными разных российских музеев, и анонс премьеры 2023 года - проекта "Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов"."VR-марафон РИА Новости станет одной из ярких историй, которые развернутся в Историческом музее в рамках акции “Ночь музеев”. Мы совместно с коллегами не просто расскажем о важнейших событиях прошлого нашей страны, но и пригласим погрузиться в историю и заглянуть в будущее", — прокомментировал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин."Музей исчезнувших картин" - удивительное VR-пространство, где совместно экспертами федеральных и региональных музеев и фондов были воссозданы безвозвратно утраченные шедевры. Картины, которые исчезали в пожарах, в войнах, становились жертвами мародеров и политических репрессий. получили вторую жизнь в формате виртуальной реальности. В VR-музее собраны восстановленные образцы русского искусства — древние иконы и картины отечественных художников. О большинстве полотен не осталось ничего, кроме редких упоминаний в архива, но, благодаря современным технологиям, можно снова увидеть утраченные шедевры и узнать об их трагической судьбе."Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" - документальный VR-квест, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Пользователь побывает в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и близ берегов США, отправится в Японию, окажется в закрытом порту и на местном прибрежном рынке, "встретится" с императором Александром I, великими русскими моряками-исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном, Николаем Резановым, Юрием Лисянским и самим Иваном Крузенштерном."VR-археология: тайны Куликова поля" - уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь сможет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. В выставочной версии проекта пользователь получает возможность оказаться на стрельбище Куликова поля и отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции Государственного музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы. Площадка виртуальной реальности оформлена в тульском представительстве музея-заповедника "Куликово поле" – в Научном центре "Археология и реставрация"."Нюрнберг: VRдикт народов" - масштабный проект в формате виртуальной реальности, посвященный Нюрнбергскому суду, ставший совместной работой ученых-историков, музейных экспертов и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. Пользователь этого VR-квеста в жанре документального детектива выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха."Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция"- проект, который ежегодно становится частью выставочного пространства в павильоне "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, где пользователь может ступить на поверхность обратной стороны Луны, ощущая себя в настоящем скафандре лунавта, увидеть, как выглядит первая международная Лунная база, и узнать, почему ее создание так важно для всех землян. Проект создан на основе реально существующих разработок, чертежей и экспертных расчетов.Посетители в числе первых увидят трейлер нового проекта "Игра ремёсел. VR-погружение в мир народных промыслов", созданного РИА Новости совместно с Ассоциацией "Наследие и Традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект рассказывает об уникальных художественных традициях, технике и канонах традиционного искусствах разных территорий страны и мест бытования многовековых художественных промыслов. Проект даст пользователям возможность преобразить игровое пространство, в котором современные предметы сочетаются с элементами нематериального наследства народов России и будет доступен для широкой аудитории летом этого года.Акция "Ночь музеев" традиционно проводится в рамках празднования Международного дня музеев, который отмечается 18 мая.Ключевой принцип мероприятия - максимальная открытость для посетителей, которым в эту ночь распахивают двери не только музеи, но и театры, галереи и выставочные центры.В России акция "Ночь музеев" регулярно проводится с 2002 года. Её организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".В 2023 году, кроме Государственного исторического музея, в акции примут участие десятки культурных учреждений, включая Музей-усадьба Ф. И. Шаляпина, Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Дом-музей А. П. Чехова и другие.

https://ria.ru/20230518/akkrelitatsiya-1872596082.html

https://ria.ru/20230516/rekonstruktsiya-1871974773.html

https://ria.ru/20230419/podkast-1866372696.html

https://ria.ru/20230505/noch_muzeev-1869969453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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