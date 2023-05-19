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В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 19.05.2023 (обновлено: 19:18 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/voennye-1873019956.html
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве - РИА Новости, 19.05.2023
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве
Американская армия могла понести потери в живой силе при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:13
2023-05-19T19:18
украина
сша
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
киев
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская армия могла понести потери в живой силе при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Накануне Пентагон заявил, что на Украине починили поврежденный ЗРК Patriot и США предоставили Киеву "некоторую помощь" в ремонте. В чем именно состояло участие американской стороны, не уточнялось.Минобороны сообщало, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
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украина, сша, министерство обороны сша, киев, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могли потерять военных вместе с Patriot в Киеве

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская армия могла понести потери в живой силе при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Дело в том, что война есть война. Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал. Я уверен, что мы потеряли там своих военных", — предположил офицер.

Накануне Пентагон заявил, что на Украине починили поврежденный ЗРК Patriot и США предоставили Киеву "некоторую помощь" в ремонте. В чем именно состояло участие американской стороны, не уточнялось.
Минобороны сообщало, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Вчера, 17:27
 
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