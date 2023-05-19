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В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве - РИА Новости, 19.05.2023
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве
Американская армия могла понести потери в живой силе при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, заявил экс-советник главы... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T19:13
2023-05-19T19:13
2023-05-19T19:18
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американская армия могла понести потери в живой силе при ударе российской ракеты по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Накануне Пентагон заявил, что на Украине починили поврежденный ЗРК Patriot и США предоставили Киеву "некоторую помощь" в ремонте. В чем именно состояло участие американской стороны, не уточнялось.Минобороны сообщало, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
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украина, сша, министерство обороны сша, киев, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире
В США предположили, что потеряли военных вместе с Patriot в Киеве
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могли потерять военных вместе с Patriot в Киеве