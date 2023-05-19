Калви и Дельпаль не смогли получить визу, чтобы доехать до Мосгорсуда
Инвестор Калви и его партнер Дельпаль не смогли получить визу, чтобы доехать до Мосгорсуда
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский инвестор Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Американский инвестор Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви и его французский бизнес-партнер Филипп Дельпаль, получившие условный срок за растрату, не смогли пока получить российские визы для участия в заседании Мосгорсуда, заявили их адвокаты в суде.
Они пояснили, что оба не возражают против рассмотрения дела в их отсутствие. Для уточнения позиций суд перенес слушание на 2 июня.
Ранее заседание дважды откладывали, чтобы перевести дополнительные жалобы для Дельпаля и дать ему время для подготовки собственных доводов.
Калви и Дельпаль покинули Россию сразу после отмены меры пресечения.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви. Согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу, пока же у него нет никакой меры пресечения.
На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.