Рейтинг@Mail.ru
Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/verbovka-1872797139.html
Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного
Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного - РИА Новости, 19.05.2023
Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного
Служба безопасности Украины попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, для... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T04:37
2023-05-19T04:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg
СКАДОВСК (Херсонская область), 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, для выявления позиций российских войск, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. "Выявлена очередная неудавшаяся попытка со стороны сотрудников СБУ завербовать жителя Скадовского района Херсонской области для получения информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений министерства обороны Российской Федерации. Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа", - сказал силовик.По его словам, вербовать пытались жителя села Красное Олега Старушкина, состоявшего на учете в психдиспансере в соседней Степановке. Сам Старушкин рассказал РИА Новости, что сотрудник украинских спецслужб вышел на него в начале года и стал угрожать, пугая насилием по отношению к его семье, проживающей на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской области. "В январе месяце мне позвонил человек, сказал, что все обо мне знает, так как он – представитель СБУ. &lt;…&gt; Когда позвонил и я сказал, что не готов давать такую информацию, он обозлился и сказал, что знает, что моя семья находится на правом берегу Днепра. И начал пугать меня (угрозами – ред.) здоровью моей жены, дочери", - сказал мужчина. По его словам, сотрудник СБУ перезвонил еще пару раз в марте и сообщил, что с ним "свяжется Павел Витальевич", которому нужно передать всю информацию по военным объектам, но после этого из СБУ больше никто не звонил. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находятся 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871580975.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_b7f490c3f9ba452675a73445bf6c2c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), россия, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Служба безопасности Украины
Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного

СБУ попыталась завербовать в Херсонской области состоящего на учете в психдиспансере

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СКАДОВСК (Херсонская область), 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, для выявления позиций российских войск, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"Выявлена очередная неудавшаяся попытка со стороны сотрудников СБУ завербовать жителя Скадовского района Херсонской области для получения информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений министерства обороны Российской Федерации. Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа", - сказал силовик.
По его словам, вербовать пытались жителя села Красное Олега Старушкина, состоявшего на учете в психдиспансере в соседней Степановке. Сам Старушкин рассказал РИА Новости, что сотрудник украинских спецслужб вышел на него в начале года и стал угрожать, пугая насилием по отношению к его семье, проживающей на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской области.
"В январе месяце мне позвонил человек, сказал, что все обо мне знает, так как он – представитель СБУ. <…> Когда позвонил и я сказал, что не готов давать такую информацию, он обозлился и сказал, что знает, что моя семья находится на правом берегу Днепра. И начал пугать меня (угрозами – ред.) здоровью моей жены, дочери", - сказал мужчина.
По его словам, сотрудник СБУ перезвонил еще пару раз в марте и сообщил, что с ним "свяжется Павел Витальевич", которому нужно передать всю информацию по военным объектам, но после этого из СБУ больше никто не звонил.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находятся 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Компьютерная техника в колл-центре, брошенном украинскими мошенниками, вымогающими деньги у россиян - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Источник: СБУ объявила набор в call-центры, вымогающие деньги у россиян
14 мая, 04:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)РоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала