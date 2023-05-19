https://ria.ru/20230519/verbovka-1872797139.html

Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного

Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного - РИА Новости, 19.05.2023

Источник: СБУ попыталась завербовать в Херсонской области душевнобольного

Служба безопасности Украины попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, для... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T04:37

2023-05-19T04:37

2023-05-19T04:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

служба безопасности украины

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СКАДОВСК (Херсонская область), 19 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере, для выявления позиций российских войск, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. "Выявлена очередная неудавшаяся попытка со стороны сотрудников СБУ завербовать жителя Скадовского района Херсонской области для получения информации о местах дислокации техники и личного состава подразделений министерства обороны Российской Федерации. Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа", - сказал силовик.По его словам, вербовать пытались жителя села Красное Олега Старушкина, состоявшего на учете в психдиспансере в соседней Степановке. Сам Старушкин рассказал РИА Новости, что сотрудник украинских спецслужб вышел на него в начале года и стал угрожать, пугая насилием по отношению к его семье, проживающей на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской области. "В январе месяце мне позвонил человек, сказал, что все обо мне знает, так как он – представитель СБУ. <…> Когда позвонил и я сказал, что не готов давать такую информацию, он обозлился и сказал, что знает, что моя семья находится на правом берегу Днепра. И начал пугать меня (угрозами – ред.) здоровью моей жены, дочери", - сказал мужчина. По его словам, сотрудник СБУ перезвонил еще пару раз в марте и сообщил, что с ним "свяжется Павел Витальевич", которому нужно передать всю информацию по военным объектам, но после этого из СБУ больше никто не звонил. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находятся 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871580975.html

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херсонская область , днепр (город), россия, служба безопасности украины