https://ria.ru/20230519/vengriya-1872827598.html

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.05.2023

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:26

2023-05-19T10:26

2023-05-19T10:36

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АЛМА-АТА, 19 мая - РИА Новости. Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."В самом начале этой войны я предложил обеим сторонам - (главе МИД РФ) Сергею Лаврову и (главе офиса Владимира Зеленского) Андрею Ермаку - о том, что Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого", - сказал он в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия" в пятницу в Алма-Ате.Собеседник агентства отметил, что Венгрия - это страна, которая граничит с Украиной и "платит высокую цену" за этот конфликт."Я представляю нацию, представители которой умирают в этой войне. На Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, направляются на фронт, и многие и них, к сожалению, погибают. Таким образом для того, мы призываем к миру, потому что мир - это единственный способ сберечь жизни", - отметил он.При этом Сийярто констатировал, что "текущий европейский и транс-атлантический контекст (работает - ред.) не в пользу мира". "Риторика мира должна усиливаться, мы должны призывать к миру, потому что большинство людей в мире хочет мира", - заключил он.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230519/nebenzya-1872790658.html

https://ria.ru/20230519/ukraina-1872800077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, россия, украина, в мире