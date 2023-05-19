Рейтинг@Mail.ru
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 19.05.2023 (обновлено: 01:47 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/uran-1872786711.html
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 19.05.2023
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном
Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном, призналась в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:48
2023-05-19T01:47
в мире
лондон
россия
великобритания
барбара вудворд
василий небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151168/34/1511683424_0:180:2878:1798_1920x0_80_0_0_29acd4b6ed95168602c6f0a130958b68.jpg
ООН, 18 мая – РИА Новости. Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном, призналась в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон не волнует судьба украинцев. По его словам, Великобритании прекрасно известно, какими чудовищными долгосрочными последствиями для экологии и здоровья населения чревато применение снарядов с обедненным ураном. Однако, как указал российский постпред, "британцы подстраховались: замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи поспешил заявить, что "Лондон не обязан отслеживать использование боеприпасов с обедненным ураном и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта".
https://ria.ru/20230325/uran-1860658556.html
лондон
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151168/34/1511683424_120:0:2756:1977_1920x0_80_0_0_0b012c351de9f39ea4f1f19b75d0cd52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, россия, великобритания, барбара вудворд, василий небензя, оон
В мире, Лондон, Россия, Великобритания, Барбара Вудворд, Василий Небензя, ООН
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном

Постпред Британии в ООН Вудворд: Лондон десятилетиями применял снаряды с обедненным ураном

© AP Photo / Nabil al-JuraniБританские военные патрулируют территорию в городе Басра, Ирак
Британские военные патрулируют территорию в городе Басра, Ирак - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Британские военные патрулируют территорию в городе Басра, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мая – РИА Новости. Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном, призналась в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд.
«
"Представитель России упомянул обедненный уран. Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу", - сказала Вудворд.
Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон не волнует судьба украинцев. По его словам, Великобритании прекрасно известно, какими чудовищными долгосрочными последствиями для экологии и здоровья населения чревато применение снарядов с обедненным ураном.
Однако, как указал российский постпред, "британцы подстраховались: замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи поспешил заявить, что "Лондон не обязан отслеживать использование боеприпасов с обедненным ураном и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Путин предупредил о неминуемом последствии применения обедненного урана
25 марта, 22:27
 
В миреЛондонРоссияВеликобританияБарбара ВудвордВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала