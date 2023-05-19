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Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 19.05.2023
Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном
Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном, призналась в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T00:48
2023-05-19T00:48
2023-05-19T01:47
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ООН, 18 мая – РИА Новости. Лондон десятилетиями применял бронебойные снаряды с обедненным ураном, призналась в СБ ООН постпред Британии при организации Барбара Вудворд. Перед этим постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон не волнует судьба украинцев. По его словам, Великобритании прекрасно известно, какими чудовищными долгосрочными последствиями для экологии и здоровья населения чревато применение снарядов с обедненным ураном. Однако, как указал российский постпред, "британцы подстраховались: замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи поспешил заявить, что "Лондон не обязан отслеживать использование боеприпасов с обедненным ураном и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта".
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Постпред Британии: Лондон много лет применял снаряды с обедненным ураном
Постпред Британии в ООН Вудворд: Лондон десятилетиями применял снаряды с обедненным ураном