https://ria.ru/20230519/ukraina-1873015811.html
Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД
Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД - РИА Новости, 19.05.2023
Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка британских боеприпасов с обедненным ураном сыграла с Украиной злую шутку. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T18:55
2023-05-19T18:55
2023-05-19T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
великобритания
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка британских боеприпасов с обедненным ураном сыграла с Украиной злую шутку. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в пятницу, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, а "в Польше уже зафиксирован рост радиации". "Мы неоднократно предупреждали о недопустимости поставки украинскому режиму боеприпасов с обедненным ураном. Сегодня мы видим, что это всё бумерангом возвращается в европейские страны, которые анонсировали и продвигали помощь террористическому режиму, засевшему на Украине. Желание британцев как можно сильнее навредить Российской Федерации сыграло злую шутку с Украиной и европейскими странами", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти, получая западное оружие, превращают Украину в зону отчуждения, непригодную для жизни. "Самое страшное, что украинские власти врут своим же жителям, говоря, что все хорошо и спокойно. Они своим враньем убивают тех жителей, которые находятся в неведении", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил шеремет, великобритания, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Великобритания, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД
Депутат Шеремет заявил, что поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка британских боеприпасов с обедненным ураном сыграла с Украиной злую шутку.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
заявил в пятницу, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, а "в Польше уже зафиксирован рост радиации".
"Мы неоднократно предупреждали о недопустимости поставки украинскому режиму боеприпасов с обедненным ураном. Сегодня мы видим, что это всё бумерангом возвращается в европейские страны, которые анонсировали и продвигали помощь террористическому режиму, засевшему на Украине. Желание британцев как можно сильнее навредить Российской Федерации сыграло злую шутку с Украиной и европейскими странами", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, киевские власти, получая западное оружие, превращают Украину в зону отчуждения, непригодную для жизни. "Самое страшное, что украинские власти врут своим же жителям, говоря, что все хорошо и спокойно. Они своим враньем убивают тех жителей, которые находятся в неведении", - сказал депутат.
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