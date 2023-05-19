https://ria.ru/20230519/ukraina-1873015811.html

Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД

Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД - РИА Новости, 19.05.2023

Поставка британских боеприпасов сыграла с Украиной злую шутку, заявили в ГД

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка британских боеприпасов с обедненным ураном сыграла с Украиной злую шутку. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T18:55

2023-05-19T18:55

2023-05-19T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил шеремет

великобритания

госдума рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/115884/56/1158845677_0:0:1956:1101_1920x0_80_0_0_576c1c700f42da833c1cf1b49288c678.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что поставка британских боеприпасов с обедненным ураном сыграла с Украиной злую шутку. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в пятницу, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Киеву, привело к появлению радиоактивного облака, которое направилось в сторону Европы, а "в Польше уже зафиксирован рост радиации". "Мы неоднократно предупреждали о недопустимости поставки украинскому режиму боеприпасов с обедненным ураном. Сегодня мы видим, что это всё бумерангом возвращается в европейские страны, которые анонсировали и продвигали помощь террористическому режиму, засевшему на Украине. Желание британцев как можно сильнее навредить Российской Федерации сыграло злую шутку с Украиной и европейскими странами", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, киевские власти, получая западное оружие, превращают Украину в зону отчуждения, непригодную для жизни. "Самое страшное, что украинские власти врут своим же жителям, говоря, что все хорошо и спокойно. Они своим враньем убивают тех жителей, которые находятся в неведении", - сказал депутат.

https://ria.ru/20230517/uran-1872284338.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил шеремет, великобритания, госдума рф, ситуация в днр и лнр